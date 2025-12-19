В Ростове-на-Дону арестован сотрудник энергокомпании за получение взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело против инженера энергетической компании в Ростове-на-Дону по обвинению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, обвинение предъявлено по пункту «а», в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, сотрудник компании через посредника получил от гражданина 250 тыс. руб.

Взятка была передана за незаконную ликвидацию задолженности по оплате электроэнергии в домовладении, дальнейшее искусственное снижение суммы платежей, а также за непринятие мер к передаче информации о долге в энергосбытовую компанию.

Следователи направили в суд ходатайство об аресте обвиняемого. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Валентина Любашенко