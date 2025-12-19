«Главная цель всех изменений — создание комфортных условий для жизни людей»

В сфере ЖКХ Ростовской области идет масштабная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры, проектированию и строительству новых объектов, наведению порядка в работе управляющих компаний и системе обращения с отходами. Это позволяет властям региона решать экономические, экологические и социальные задачи. При этом, в жилищно-коммунальном хозяйстве региона еще много проблемных вопросов, решать которые необходимо, в том числе, при помощи цифровизации сферы, отметил в интервью «Ъ-Ростов» заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Ростовской области Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Ростовской области

— Владимир Юрьевич, жилищно-коммунальное хозяйство Ростовской области переживает процесс обновления и модернизации. Почему именно в 2025 году это стало особенно необходимо?

— Сегодня в регионе не просто идут работы по ремонту сетей и объектов. В сфере ЖКХ Ростовской области происходит масштабное обновление. Акцент делается на два направления. Во-первых, это создание технической и компетентной базы для 110 предприятий отрасли, что даст представление о реальном положении вещей в компаниях и на объектах инфраструктуры. Во-вторых, происходит техническая и экономическая оценка нынешних параметров и тех, которых мы хотим добиться в будущем.

А для того, чтобы добиться этих результатов, мы ведем системную работу по обновлению сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, активно занимаемся капитальным ремонтом многоквартирных домов и внедряем цифровые технологии.

— С какими вызовами сталкивается отрасль? Как регион на них отвечает?

— Главный вызов — необходимость цифровизации коммунальной сферы. Это даст возможность увидеть многие моменты, которые позволят откорректировать работу. У нас порядка 15 бухгалтерских программ, в которых работают ресурсоснабжающие организации. Эту работу никто не контролировал. Мы, конечно, надеемся на совесть руководителей предприятий, но проверять надо. Внедрение «цифры» позволит повысить прозрачность работы государственных компаний и объектов коммунальной инфраструктуры. Например, у нас только очистных сооружений 77. Не говоря уже о протяженности сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Все должно быть заведено в единую информационную систему и быть подконтрольным Центру управления регионом. ЦУР должен видеть количество поступивших и исполненных заявок, а также количество бригад и где эти бригады находятся. И все это должно быть в режиме реального времени. У нас есть организации, где потери ресурса составляют 70% и выше. Не всегда понятно, где именно утечка, что не позволяет оперативно принимать меры. Поэтому, цифровизация жизненно необходима.

Безусловно, для сферы ЖКХ серьезные вызовы — это высокий износ инфраструктуры, необходимость дальнейшего повышения качества услуг, проблема задолженности населения и деятельность недобросовестных подрядчиков.

Однако, благодаря последовательной реализации национальных проектов и государственных программ, мы сможем добиться прогресса. Наша стратегическая цель — к 2030 году выйти на качественно новый уровень предоставления коммунальных услуг для всех жителей Ростовской области.

— Какие направления в сфере ЖКХ вы считаете приоритетными в работе?

— Приоритеты четко обозначены. Первый — прямой контакт ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями и жителями, для оперативного решения возникающих проблем. Второй — снижение аварийности коммунальных сетей и объектов и модернизация. Третий — капитальный ремонт многоквартирных домов как основа безопасных и комфортных условий жизни. Четвертый — обеспечение финансовой устойчивости отрасли через повышение собираемости платежей и наведение порядка в финансово-хозяйственной деятельности всех организаций ЖКХ.

— Сколько средств было выделено в 2025 году в Ростовской области на модернизацию объектов ЖКХ? Какие проблемы это помогло решить?

— У нас идет работа с привлечением финансирования по трем направлениям. Первое — за счет инвестиционных программ самих предприятий. Второе — за счет областного бюджета. Третье — за счет привлеченных денег по различным федеральным программам: «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Комплексное развитие сельских территорий» и т. д. И там — достаточно большие средства.

Только на субсидирование недопущения роста оплаты граждан, в 2024 году было направлено 9,9 млрд руб. — это примерно 20% от совокупной выручки всех ресурсоснабжающих организаций Ростовской области. Это делается для того, чтобы наши граждане не платили больше определенного законом. Важно, чтобы эти средства предприятия направляли на развитие.



Далее, в рамках госпрограммы был завершен ряд ключевых объектов. Работы велись комплексно. Так, в Ростове-на-Дону было завершено строительство канализационного коллектора по ул. Локомотивная протяженностью 3,3 км. Проведены работы по канализованию жилой застройки в Пролетарском и Железнодорожном районах. В городе Шахты специалисты выполнили капремонт 12 км аварийного участка магистрального водовода. В Сальске — завершили реконструкция водовода от водозабора до ул. Кавказская (3,5 км). В сл. Калач-Куртлак Советского района реконструировали 8 км разводящего водовода. В с. Кагальник Азовского района завершили реконструкция системы водоснабжения протяженностью 13,4 км.

Все эти объекты уже введены в эксплуатацию или будут введены до конца года, что напрямую улучшило надежность водоснабжения и водоотведения для жителей.

— А на каких объектах работы не завершены или начнутся в ближайшее время?

— Начата реализация шести новых крупных проектов с привлечением федеральных средств на общую сумму более 850 млн руб. Работы идут в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Речь, в частности, о строительстве и реконструкция систем водоснабжения сразу в шести районах региона. Эти объекты будут построены до 2027 года и обеспечат качественной питьевой водой десятки тысяч жителей.

Отдельно отмечу, что скоро планируется начать реализацию такого масштабного проекта как реконструкции ливневой канализации в Ростове-на-Дону с привлечением 8,7 млрд руб. инфраструктурного кредита. Это позволит кардинально решить проблему подтопления жилого района «Левенцовский». Ливневка создается сразу с локальными очистными сооружениями, для того, чтобы вода уже сразу чистой поступала в реку Мертвый Донец.

— Сейчас в городе Шахты, в частности, в поселке ХБК, идет ремонт коллектора. Что уже удалось сделать?

— Проблема там серьезная: коллектор был построен в 1965 году, степень износа объекта — 92%, из-за этого происходили прорывы и подтопление канализационными стоками подвалов жилых домов.

Этот коллектор частично проложен в скальном грунте, на нем много лет назад был построен жилой дом, что в принципе недопустимо. Из-за этого нам пришлось обводить коллектор вокруг этого дома.

Сейчас работа ведется на самом проблемном участке — по улице Тектильной. Специалисты уже заменили 165 м коллектора. Постоянно сталкиваемся с техническими трудностями и не нанесёнными на карту коммуникациями. Планируется заменить еще 484 м. Наша задача —полностью ликвидировать проблему. Ход работ находится на постоянном, личном контроле министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной.

— С какими трудностями приходится сталкиваться специалистам при выполнении работ?

— Сложности, действительно, были. В основном организационного, бюрократического характера. Казалось бы, нужно просто заменить трубы. Но на практике возникает целый комплекс согласований и процедур, которые требуют времени и внимания. Ряд вопросов пришлось решать практически в ручном режиме.

Но этот этап пройден. Сейчас работы идут полным ходом. Наша цель — сделать качественно и на долгие годы. Так, чтобы не возвращаться к этой проблеме.

— Выше вы говорили о степени износа коллектора. А какова общая доля изношенных коммунальных сетей в Ростовской области?

— Смотрите, в регионе общая протяженность только водопроводных сетей составляет более 24 тыс. км. Уровень износа коммунальной инфраструктуры в целом по региону высокий — почти 66%. А по некоторым критически важным объектам, особенно очистным сооружениям, он приближается к 80%. Это — тоже вызов.

Для того, чтобы достойно отвечать на него, подчеркиваю, на Дону действуют областная госпрограмма, региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

— Что еще, помимо приведенных выше примеров, делается в рамках этих программ?

— Все, что касается обновления коммунальной инфраструктуры в городах и районах региона. Например, в 2026 году мы планируем завершить капремонт более 24 км сетей в Таганроге и Новошахтинске. А на 2026-2027 годы, в рамках регионального проекта, заложено порядка 10 млрд руб., из которых около 3,2 млрд руб. — федеральные средства. Деньги пойдут на модернизацию почти 272 км сетей в девяти муниципалитетах, включая Азовский и Мясниковский районы, Новочеркасск. Это позволит существенно повысить качество услуг для более чем 47 тыс. жителей.

— Насколько эффективно сейчас работает система капитального ремонта?

— Система работает, но требует постоянного совершенствования. За 10 лет в регионе отремонтировано более 24 тыс. инженерных систем в 6 тыс. домов. Это — хороший показатель.

Однако, последняя актуализация программы капремонта происходила в 2012 году. По поручению губернатора в следующем году проведем актуализацию программы с учетом реального износа многоквартирных домов.

Есть и системные проблемы: недостаточный контроль за техсостоянием домов на муниципальном уровне и на уровне управляющих компаний, неготовность некоторых собственников к капремонту, нецелевое расходование средств, накопленных на спецсчетах.

— На ваш взгляд, какие изменения необходимы для того, чтобы расшить эти «узкие места»?

— Для повышения эффективности работы системы изменения уже вносятся. В частности, собственникам предоставлено право проводить за их счет профессиональное обследование дома, чтобы понять его реальное состояние. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы, в случае выделения средств из бюджета области, такое обследование мог проводить региональный оператор. Это позволит принимать более взвешенные решения о необходимости капремонта. Также мы обязали собственников, которые копят деньги на спецсчете, заключать договор на строительный контроль. Это положительно скажется на качестве работ. Также рассматриваем вопрос о государственной экспертизе сметной стоимости, которая на мой взгляд, станет дополнительным элементом контроля.

Кстати, денег фонда капитального ремонта на все капремонты не хватает. Но государство добавляет часть средств для того, чтобы сбалансировать бюджет фонда.

Хочу отметить, что с 1 декабря на Дону проведена плановая индексация минимального взноса на капремонт — до 15 рублей 15 копеек за кв. м. Мера необходимая. Она гарантирует стабильное финансирование программы на фоне роста цен на материалы и работы. Индексация выполнена строго в соответствии с методикой Минстроя России.

Главная цель всех изменений — создание безопасных и комфортных условий для жизни людей.

— Больной вопрос — коммунальные аварии, которые стали постоянным явлением. Особенно в холодное время года. Каким образом происходит оперативное реагирование на такие инциденты? Особенно в населенных пунктах с наиболее уязвимой инфраструктурой?

— Службы работают оперативно. Их реагирование на аварии строится по четкому регламенту: быстрое обнаружение, координация и устранение в установленные сроки. Не всегда это получается у нас. Поэтому мы хотим, чтобы все это было завязано на единую коммунальную систему для получения информации и оперативного проведения работ. Для минимизации последствий в регионе также идет и серьезная подготовительная работа: обучение персонала, замена изношенных сетей, создание резервных мощностей и материальных запасов.

Сейчас в Ростовской области круглосуточно работают более 1,3 тыс. аварийных бригад: почти 5 тыс. человек и более 1,7 тыс. единиц техники. Это позволяет оперативно реагировать на любые инциденты, в том числе, в самых отдаленных населенных пунктах.

— Еще одна острая тема — работа управляющих компаний. Как вы ее оцениваете? Какие меры в регионе предпринимаются для повышения ответственности УК и качества предоставляемых ими услуг?

— Для нас работа управляющих компаний — это зона особого внимания. Контроль ведет Госжилинспекция: в этом году она провела более 800 проверок, выявила почти 200 нарушений.

Но, на мой взгляд, ключевой контроль должен осуществляться со стороны самих собственников. Часто проблема — в их пассивности или низкой правовой грамотности. Поэтому министерство ЖКХ Ростовской области на постоянной основе проводит семинары, форумы, обучает как активистов-собственников, так и руководителей УК. Только в 2025 году в таких мероприятиях участвовали почти 2 тыс. человек.

Также в регионе идет внедрение цифровых инструментов, среди которых — мобильное приложение «Госуслуги.Дом» и чаты в мессенджере MAX. Это позволяет более оперативно решать возникающие вопросы.

— Несколько лет в Ростовской области идет реформирование системы обращения с отходами. Что сделано в регионе для развития этой сферы и повышения уровня экологической безопасности?

— Создание современной, экологически безопасной системы обращения с отходами — ключевой приоритет. Утверждена дорожная карта по строительству трех современных межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов (МЭОКов): в Новочеркасске, Красносулинском и Миллеровском районах.

По Новочеркасскому комплексу осуществлен переход на модель концессии — для ускорения проекта. Планируется заключить соглашение до конца этого года. Запуск комплекса намечен на декабрь 2026-го.

По двум другим МЭОКам также ведется активная работа над концессионными соглашениями с публичной правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»). Их планируется заключить в первом квартале 2026 года.

Цель — к 2030 году достичь в регионе 100% переработки отходов. Не только потому, что на это ориентирует нас глава государства, но и потому, что это вообще продиктовано здравым смыслом.

В этом есть и забота об экологии, и экономическая целесообразность. Но для этого всем нам, населению региона, надо учиться культуре обращения с отходами, раздельному сбору мусора, разделению на фракции еще на начальном этапе сбора.

Важно отметить: пока существующих сегодня в Ростовской области мощностей по приему и обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) достаточно для того, чтобы обеспечить всю образуемую массу мусора. Однако наша задача — не просто принимать ТКО, а создавать современные мощности для их сортировки, переработки и безопасного размещения. Эта задача как раз и будет решена за счет новых МЭОКов.

При этом, каждый день нам подкидывает новые задачи.

— Например, какие?

— Сейчас в Ростовской области 26,4 тыс. площадок по сбору ТКО. Для оборудования этих площадок мы закупили десятки тысяч контейнеров. Все они установлены. В новом году также будет закупать, но уже в меньшем количестве — всего 13 тыс. Но остается вопрос о том, кто отвечает за эти площадки. Жители многоквартирных домов, частного сектора не видят, как мусор перерабатывается, но прекрасно видят, как выглядят расположенные рядом с их жильем контейнерные площадки. Возчик отвечает только за мусор, который находится в контейнерах. За отходы, которые в них не находятся, возчик не отвечает.

У нас с сентября строительные и растительные отходы должны складироваться отдельно от твердых коммунальных. И что при этом должен делать возчик: вызывать отдельную машину или другого возчика, чтобы они собирали ветки, листья и строительный мусор?

Пришли к выводу, что муниципалитеты, как ответственные за содержание большинства площадок для сбора мусора, должны заключать дополнительные договора с экологическим оператором для вывоза отходов, не относящихся к ТКО.

Но и сами граждане должны проявлять сознательность и понимать, что все в один контейнер не надо ссыпать, что растительные и строительные отходы, как кстати и пластик, должны отдельно складироваться.

Кстати, мы договорились об установке в муниципалитетах дополнительных больших емкостей (мульд, похожих на кузова самосвалов) для сбора отходов (не ТКО). Да, это не очень эстетично выглядит, но зато позволяет нивелировать риск возникновения свалочных очагов.

Кроме того, мы установили строгий контроль за строителями, которые возводят многоквартирные дома. Для этого в Управлении строительного контроля по Ростовской области создан специальный отдел. Он следит за вывозом мусора, который накапливается рядом со строительными площадками, в установленные законом места.

У нас по-прежнему существует проблема «серых возчиков», которые вывозят частный мусор, как правило строительный, и сбрасывают его в лесополосах. Даже создали для таких возчиков специальные площадки. Но они все равно везут в рощи или на кладбища.

Недавно был и вовсе вопиющий случай: крупный свалочный очаг образовался в Азове, рядом с Аллеей героев. Большая часть накопленных там отходов — мусор, доставленный «серыми возчиками». Порядок наведен. По распоряжению губернатора и за счет средств муниципалитета.

Кстати, в прошлом году на ликвидацию несанкционированных свалок из бюджета региона было выделено 612 млн руб., из которых 400 млн руб. потратили в Ростове-на-Дону и прилегающих к нему территориях. Данных за 2025 год пока нет. Но, по примерным оценкам, сумма будет меньше. Потому что в Ростове-на-Дону удалось навести порядок: установили камеры, позволяющие оперативно выявлять нарушителей и реагировать. К такой работе в муниципалитетах региона подключаем и казачьи дружины.

— Какие цели вы поставили перед министерством ЖКХ Ростовской области на ближайший год-два?

— На 2026-2027 годы стоят три ключевые цели. Первая — создать финансово устойчивую модель отрасли для того, чтобы минимизировать зависимость от бюджетных дотаций. Вторая цель — существенно повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг. И третья — продолжить в регионе планомерное снижение аварийности и износа систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Беседовал Ефим Мартов