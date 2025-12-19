Работа в команде попала в топ-3 требований работодателей Дона

Деловые коммуникации стали самым востребованным «мягким» навыком среди работодателей Ростовской области и ЮФО в 2025 году. Этот навык упоминали более 92 тыс. раз, что составляет 5% от всех требований в вакансиях. На втором месте оказалась работа в команде с 80,4 тыс. упоминаний (4% от общего числа). Тройку лидеров замыкает клиентоориентированность — ее указали 71,6 тыс. раз (4%). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По оценкам специалистов, среди профессиональных навыков первое место занимают продажи — 123,4 тыс. упоминаний в вакансиях (6% от всех компетенций). На втором месте грамотность с 33,5 тыс. упоминаний (2%). Третье место досталось заключению переговоров — 19 тыс. упоминаний (1%). Далее следуют выкладка товаров и контроль качества (по 1% каждый).

«Ростовским работодателям нужны гибкие, коммуникабельные и инициативные специалисты — спрос на развитые «мягкие» навыки в последние годы стабильно растет»,— прокомментировала результаты исследования Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

По словам эксперта, «мягкие» навыки представляют собой универсальные качества, потребность в которых почти не зависит от профессии. «Умение взаимодействовать, договариваться, обучаться и брать ответственность востребовано в любой сфере. «Жесткие», наоборот, остаются более узкими и чаще всего привязаны к конкретной специализации»,— отметила она.

Валентина Любашенко