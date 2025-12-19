Лавров призвал Европу не мешать диалогу России с США по Украине

Россия не видит европейцев в роли потенциального участника переговоров по урегулированию на Украине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой в Каире. По его словам, России не нужна помощь Европы в этом деле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Арабской Республики Египет Бадр Абдель Аты

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Арабской Республики Египет Бадр Абдель Аты

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

«Европе нам помогать не надо. Лучше пусть не мешают,— сказал господин Лавров. — И тогда, я думаю, все у нас будет неплохо».

По словам Сергея Лаврова, Россия не приемлет подход к урегулированию, который избрали европейцы, в особенности в части, касающейся гарантий безопасности. В то время как Россия выступает за коллективные гарантии безопасности и решение, которое будет «пресекать любые попытки пойти по милитаристскому пути», Европа, по его словам, обсуждает создание коллективных вооруженных сил на Украине для контроля за ситуацией. Как считает Сергей Лавров, речь идет о попытке «осуществить военное освоение украинской территории для создания угроз РФ».

Российский министр заявил, что пока готовность к урегулированию Москва видит только со стороны Вашингтона и партнеров из стран Глобального Юга. По его словам, Египет, КНР, Индия, Бразилия, страны Персидского залива и другие страны приветствуют подход, которому в настоящее время отдано предпочтение.

