Путин призвал журналиста из Екатеринбурга завести ребенка без ожидания льгот

Молодежь должна создавать семьи, заводить детей и не «ждать бесконечно улучшения материального положения, получения образования и прочего», заявил президент Владимир Путин на вопрос журналиста «Четвертого канала» Кирилла Бажанова из Екатеринбурга в ходе прямой линии. По словам жителя Свердловской области, он и его возлюбленная Ольга являются студентами, которые хотят ребенка. «Чисто физически я понимаю, что позволить себе этого не могу. Если мне оформить ипотеку на однокомнатную квартиру в Екатеринбурге, то я буду 30 лет платить по 50 тыс. руб.»,— пояснил он и призвал главу государства поддержать молодежь, чтобы «деньги уходили не банкам, а были вложены в наше будущее, в наших детей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Бажанов на прямой линии Владимира Путина 19 декабря 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Бажанов на прямой линии Владимира Путина 19 декабря 2025 года

Владимир Путин отметил, что в России создана «целая система поддержки семей с детьми, включая студенческие семьи». «Продолжение рода — это божественная миссия человека. Мы будем продолжать меры поддержки несмотря на определенную напряженность, связанной с необходимостью балансировки бюджета, мы сохранили ипотеку. Есть места, где эта ипотека не 6%, а 2%. Можно взять ипотеку там, с милым и рай в шалаше. Это будет не шалаш, а квартира, но в тех местах, где процент по ипотеке составляет всего 2%, а не 6%»,— пояснил глава государства.

Господин Путин признал, что у молодых людей много мыслей о том, что нужно «это и то купить, платежи». «Проблем много, но лучше не откладывать решение таких фундаментальных вопросов, как создание семьи и заведение ребенка»,— добавил он.

Президент подчеркнул, что всем жителям России надо брать пример с народов Кавказа. «Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте, это реально правильно, надо бы брать с них пример. У Рамзана Кадырова большая семья, много детей, женятся и выходят замуж в раннем возрасте, он говорит, традиция такая, и это очень здорово»,— отметил президент.

Ранее на пресс-конференции губернатора Свердловской области Кирилл Бажанов также рассказывал главе региона, что уже восемь лет встречается с девушкой, планирует жениться, но заводить детей боится из-за отсутствия жилья. Паслер тогда ему ответил: «Бог дал деточку, даст и денежку».

Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» началась в 12:00 по московскому времени. Прием обращений от граждан открыли 4 декабря до окончания эфира. К 15:00 по московскому времени на прямую линию поступило более 2,9 млн обращений — больше, чем в 2024 году. В пятерку регионов-лидеров по числу вопросов к главе государства от жителей вошла Свердловская область. По словам полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги, большая часть вопросов уральцев касается тем экономики, жилья, инфраструктуры, специальной военной операции (СВО), государства и общества.

Василий Алексеев