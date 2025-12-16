Жога провел с инспекторами УрФО совещание по подготовке к итогам года с Путиным

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Урала, сообщили в полпредстве. Одной из главных тем стала подготовка к программе «Итоги года с Владимиром Путиным».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Артем Жога

Многие вопросы уральцев касаются экономики, жилья, инфраструктуры, специальной военной операции (СВО), государства и общества, однако чаще всего жители Урала интересуются решением вопросов социальной политики. «Прошу регионы оперативно брать на контроль все поступающие обращения и оперативно включаться в работу по ним. Каждый вопрос нужно внимательно рассмотреть и найти оптимальное решение»,— поручил Артем Жога.

Большинство вопросов Владимиру Путину поступило от женщин — в Свердловской области этот объем составил 68%, в Тюменской — 70%, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — 67%, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 62%. В целом обращения отправляют люди старше 56 лет в большинстве регионов Урала, однако на Ямале вопросы чаще всего поступают от людей в возрасте 36-55 лет.

«Итоги года с Владимиром Путиным» будут транслироваться 19 декабря в 12:00 (мск). Всего россияне направили уже свыше 1,5 млн обращений президенту. Вопросы можно задать на сайте передачи, по телефону, SMS, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и мессенджере Max.

Ирина Пичурина