«Бог дал деточку, даст и денежку»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер впервые после того, как в марте возглавил регион, провел большую пресс-конференцию. За два часа он больше всего уделил внимание транспорту, демографии и инвестиционным проектам. За тем, как Денис Паслер призывал не затягивать с рождением детей и обрисовывал экономические перспективы региона, наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Анна Капустина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время пресс-конференции рекомендовал не затягивать с рождением детей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время пресс-конференции рекомендовал не затягивать с рождением детей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большая пресс-конференция врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера прошла в рамках Уральского медиафорума, в котором приняли участие около 300 журналистов со всего региона. Почти все они пришли послушать господина Паслера. Модераторами пресс-конференции выступили директор областного департамента информационной политики Инна Аверкова, переехавшая в Екатеринбург вслед за господином Паслером из Оренбурга, и ведущая новостей «Первого канала» Мария Васильева.

Одной из основных тем пресс-конференции стало развитие транспорта в Свердловской области.

Денис Паслер анонсировал, что в 2026 году в Екатеринбурге будет полностью обновлен парк троллейбусов, а до конца 2025 года появится еще около 15-20 новых трамваев.

Мария Васильева, упомянув, что была зачата в Екатеринбурге, спросила, почему с этого момента мало изменился городской метрополитен. «Тема непростая, но не потому, что мы не можем технически ее решить. Безусловно, в Екатеринбурге достаточно потенциала, чтобы метро построить. Но, как обычно, мы упираемся в ресурс»,— сказал господин Паслер. По его словам, строительство одной станции метро стоит 35-40 млрд руб. Глава региона заметил, что на данный момент есть «задачи, над которыми работает вся страна», но пообещал не забывать про тему метро и обнадежил, что федеральная поддержка, вероятно, будет, когда они решатся.

Господин Паслер рассказал о том, что стоимость расширения Северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) выросла к 2025 году до 2,7 млрд руб., что в четыре раза больше изначальных планов. Впрочем, он пообещал, что от проекта власти не отказываются и планируют ускорить его реализацию. В то же время расширение Полевского тракта в бюджете, принятом в 2024 году на ближайшие три года, не предусмотрено.

Когда Дениса Паслера спросили, насколько улучшилась уборка улиц Екатеринбурга после отставки профильного вице-мэра Алексея Бубнова, он ответил, что изменения должны произойти в первую очередь «в головах», а не на кадровом уровне.

По его словам, чиновникам необходимо научиться смотреть на город «незамыленными» глазами, а администрации — перестраиваться.

«Я могу остановиться в городе, что-то сфотографировать, потом главе города отправить и сказать: "Это что?"»,— отметил он.

С большим интересом Денис Паслер рассуждал на тему демографии. «Бог дал деточку, даст и денежку»,— ответил он, когда его спросили о мерах поддержки для семей старше 23 лет. Журналист ОТВ признался ему, что уже восемь лет встречается с девушкой, планирует жениться, но заводить детей боится из-за отсутствия жилья.

«Зря вы тянете, кроме разговоров надо действовать»,— заметил врио губернатора, посоветовав не затягивать с рождением ребенка, поскольку это «даст новую траекторию развития».

Журналистка из Березовского, задававшая следующий вопрос, сразу предупредила, что «уже в процессе» и «создает нового уральца», и спросила, когда Денис Паслер приедет в ее город. Глава региона пообещал приехать до конца лета.

Среди приоритетов в работе нового главы в случае его избрания на должность губернатора Денис Паслер назвал кадры. По его словам, это вопрос «номер один», особенно в медицине. В некоторых медицинских учреждениях укомплектованность составляет 50%, сказал он и назвал эту ситуацию «катастрофой».

«Молодежь с каждым годом более технологичная и выбирает рабочие места, связанные в том числе с технологиями»,— отметил Денис Паслер. Он добавил, что важна проблема жилья — поэтому в регионе запускают программы строительства жилья для врачей, как многоквартирного, так и частного, будут развивать программы «Земский доктор», выплачивать «подъемные» в размере около 1 млн руб., улучшать условия на местах работы.

Глава региона добавил, что люди «имеют право выбрать», куда они идут, и уважительно стоит относиться к любому труду, в том числе курьеров.

«Но можно посмотреть и с другой стороны — что будет завтра с этой профессией? Вдруг все будет перевозиться на беспилотных аппаратах, и потребность в этой профессии может измениться существенно»,— сказал он.

Денис Паслер подчеркнул, что необходимо выбирать и для учебных заведений актуальные в будущем специальности.

Среди возможных задач региона врио губернатора выделил самолетостроение, микроэлектронику и другие отрасли промышленности, связанные «с потребностями страны». По его словам, в Свердловской области планируют создать национальный центр автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Денис Паслер назвал очень важной деятельность особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» и пообещал привлечь в нее в ближайшее время еще пять резидентов.

«У нас несколько площадок в Салде, Екатеринбурге и Сысерти. Думаю, мы будем формировать еще одну площадку для того, чтобы привлекать инвесторов. Инвестиции нам нужны как воздух»,— подчеркнул он.

Господин Паслер признал, что в России и в том числе в Свердловской области наблюдается переохлаждение экономики и необходимо значительно снизить ключевую ставку Банка России. Он пояснил, что из-за высокой ключевой ставки и санкционного давления есть снижение налоговых поступлений, в частности, от компаний металлургической отрасли. Однако регион компенсирует их за счет других сфер — логистикой, атомной и оборонной промышленностью, машиностроением.

Строительство энергоблока БН-1200М на Белоярской АЭС, начало которого запланировано на 2027 год, Денис Паслер назвал эпохальным событием.

«Будет строиться третий энергоблок на быстрых нейтронах. Их сегодня в мире два. И все два — в Свердловской области»,— сказал он, отметив, что местные специалисты формируют «ядерный щит» региона.

На блоке будет работать до 6 тыс. человек, инвестиции составят до 600 млрд руб. Позже планируется запустить еще три-четыре ядерных проекта.

В завершение разговора Денис Паслер рассказал, что, в частности, будет расторгнута часть неэффективных концессионных соглашений в сфере ЖКХ. «Цели расторгнуть все концессии у нас нет»,— успокоил он, предположив, что большинство договоренностей сохранятся, но могут быть трансформированы.

Негативно он отозвался и о проекте туристического кластера «Гора Белая», заметив, что федеральных средств ему ожидать не стоит.

«Меня ознакомили с той концепцией, которая делалась. Мне она не понравилась, мы сейчас смотрим другую»,— сказал он и призвал «не ждать чудес» в плане финансирования туристической сферы, а решать задачи самостоятельно.

Анна Капустина