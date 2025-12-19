Глава СК поручил повторно расследовать нарушение жилищных прав ростовчанки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по обращению ростовчанки, которой не предоставили благоустроенное жилье несмотря на признание ее дома аварийным в 2020 году и вступившее в силу судебное решение. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По информации ведомства, жительница Ростова-на-Дону обратилась в приемную главы СК через социальную сеть ВКонтакте с жалобой на нарушение жилищных прав. Она проживает в многоквартирном здании на ул. Башкирской 1950 года постройки, которое находится в критическом состоянии: деформирован фундамент, в стенах появились трещины, обрушаются потолочные перекрытия, частично разрушена кровля, из-за чего жилые помещения затапливаются.

В 2020 году строение признали аварийным из-за высокой степени физического износа конструкций. Тогда же заявительницу поставили на учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Несмотря на вступившее в силу в 2025 году судебное решение, благоустроенное жилье гражданке до сих пор не предоставили. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее по данной ситуации уже возбуждалось уголовное дело в СУ СК по Ростовской области. Однако заместитель прокурора Ворошиловского района Ростова-на-Дону Александр Попов отменил постановление о возбуждении дела. Обжалование этого решения следственными органами СК вплоть до прокурора области Романа Праскова результатов не дало.

Теперь Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Валентина Любашенко