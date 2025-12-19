Пациенты выставили оценку государственным больницам Кубани

Пациенты по итогам 2025 года поставили государственным медицинским учреждениям Краснодарского края среднюю оценку 3,7 по пятибалльной шкале. Такие данные были получены на основе анализа более 13,5 тыс. отзывов жителей Краснодарского края, оставленных на страницах госучреждений на портале «ПроДокторов» с января по декабрь этого года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом частные клиники, по данным портала, заслужили более высокую оценку — 4,37. О визитах в коммерческие лечебные учреждения было оставлено более 80 тыс. отзывов. Таким образом, общая оценка кубанского здравоохранения, по мнению жителей региона, составляет 4,06. Всего о медорганизациях Краснодарского края в 2025 году пациенты написали более 94 тыс. отзывов, сообщили в компании «МедРокет» (разработчик портала «ПроДокторов»).

Сергей Емельянов