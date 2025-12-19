Завод потребовал убытки

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России — Ильский нефтеперерабатывающий завод (ООО «КНГК-ИНПЗ») — подало иск к бывшему владельцу завода Юрию Шамаре о взыскании убытков в размере 4,5 млрд руб. В рамках дела суд арестовал счета ответчика. В сентябре новым собственником стратегического предприятия стало убыточное московское ООО «Орион», созданное в октябре 2024 года. Юристы не исключают, что иск — часть схемы банкротства предприятия и отвлекающий маневр.



Арбитражный суд Московской области 20 января рассмотрит иск ООО «КНГК-ИНПЗ» к Юрию Шамаре о взыскании убытков в размере 4,5 млрд руб. О вступлении в дело ходатайствовал ПАО Банк «Зенит».

Ильский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Он занимается приемом, хранением, переработкой углеводородного сырья и отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн т в год. В 2024 году НПЗ сократил объем переработки до 4,7 млн т (-11% год к году). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2024 году составила 203,7 млрд руб., чистый убыток — 38,3 млрд руб.

Юрий Шамара был бенефициаром завода до 15 сентября 2025 года. Сейчас 100% уставного капитала КНГК-ИНПЗ принадлежит московскому ООО «Орион». Компания занимается оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием. Генеральным директором и владельцем «Ориона» является Анастасия Пучкова. Убыток компании в 2024 году составил 269 тыс. руб.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», по ходатайству КНГК-ИНПЗ суд арестовал денежные средства, принадлежащие и находящиеся на банковских счетах Юрия Шамары. В обоснование заявления истец указал, что ответчик системно предпринимает действия по отчуждению и сокрытию принадлежащего ему имущества, что приведет к невозможности исполнения судебного акта, а также позволит ответчику продолжать перераспределение и вывод активов общества. «Указанная сумма является для истца существенной, что в условиях нестабильного финансового состояния общества ставит под угрозу устойчивость его хозяйственной деятельности»,— сказано в заявлении.

С начала 2025 года к Ильскому НПЗ было подано более полусотни гражданских исков о взыскании долгов, следует из картотеки арбитражных дел. Многие судебные разбирательства прекращены в связи с заключением мировых соглашений. Одним из таких исков стал иск банка «Зенит», поданный в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с НПЗ задолженность в размере 1,023 млрд руб. по кредитной линии. В сентябре 2025 года суд оставил исковое заявление без рассмотрения, так как банк сообщил о намерении урегулировать спор мирным путем. В ноябре 2025 года банк «Зенит» повторно подал иск о взыскании той же суммы, но 25 ноября подал ходатайство о возврате иска.

Как считает адвокат АБ «Акцепт» Александр Евтеев, очень вероятно, что смена собственника завода на компанию «Орион», которой нет и двух лет (а ее убыточная деятельность вызывает серьезные вопросы), похожа на схему, основной целью которой является банкротство предприятия. «Иск выглядит как попытка отвлечь внимание кредиторов от реальных намерений снизить ответственность завода и бывшего бенефициара перед ними. Классическая схема предбанкротного вывода активов как раз так и выглядит: сначала из компании выводятся наиболее ликвидные активы через сделки с аффилированными лицами, затем на компанию перекладываются дополнительные обязательства, после чего контроль над ней передается номинальному владельцу без реальных активов (как в случае с “Орионом”)», — комментирует эксперт. Господин Евтеев добавляет, что если завод обанкротится, Юрий Шамара, как бывший бенефициар, может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

По словам юриста, вероятность будущего банкротства завода высока, на это указывает ситуация с многочисленными исками и мировыми соглашениями, а также требования со стороны банка «Зенит», который, судя по всему, один из крупнейших кредиторов.

«Между тем, банкротство такого крупного предприятия, имеющего определенную значимость в своей отрасли, как правило, редко происходит по классическому сценарию с продажей имущества с аукциона или торгов. Государство обычно заинтересовано в сохранении таких производственных мощностей и рабочих мест, поэтому более вероятным сценарием является банкротство с продажей предприятия как единого имущественного комплекса стратегическому инвестору, который сможет обеспечить продолжение деятельности. Однако в силу его сложной финансовой ситуации и наличия потенциальных угроз, связанных с атаками БПЛА (что особенно невозможно контролировать и требует регулярных финансовых вложений), на такой объект сейчас будет сложно найти заинтересованного инвестора»,— считает Александр Евтеев.

По мнению руководителя антикризисной защиты бизнеса «Юрэнергоконсалт» Виктории Бардаевой, сложно поверить в то, что столь кардинальные изменения структуры собственности НПЗ случайны и никак не связаны ни с исками со стороны кредиторов и контрагентов, ни с многомиллиардными долгами, ни с ранее озвученными перспективами интеграции предприятия в более крупные холдинговые структуры. «Во-первых, очевидно, что с такими долгами любая сделка, предполагающая реальную, а не формальную смену собственника на хоть сколько-нибудь рыночных условиях, невозможна, как невозможно и слияние с другими структурами. Пассивы в виде многомиллиардных долгов исключительно негативно влияют на привлекательность НПЗ для его покупки или слияния.

Поэтому для того, чтобы это стало хоть сколько-нибудь возможным, НПЗ должен быть очищен от долгов. Во-вторых, наличие пресловутых долгов с учетом того, что у предприятия есть признаки несостоятельности (это подтверждено судом), в любом случае рано или поздно привело бы к его банкротству. В конкретном случае заявление подано компанией самостоятельно, но, предположу, что избежать банкротства невозможно.

Скорее всего, в случае очередного нарушения обязательств перед “Зенитом” (о том, что стороны активно вели переговоры относительно задолженности и, вероятно, даже достигали временного прогресса, указывает то, что банк то направлял, то отзывал иски) или иным крупным кредитором решение о признании ООО “КНГК-ИНПЗ” несостоятельным все-таки было бы принято.

Но в этом случае контроль над процедурой, как минимум на первых ее этапах, получил бы кредитор-заявитель», — объясняет госпожа Бардаева. Она добавляет, что в данном случае мы видим вполне хрестоматийный кейс «очистки» актива от долгов через банкротство, скорее всего с перспективой перехода НПЗ к заинтересованному лицу или группе лиц. Произойти такая смена собственника предприятия может, по словам эксперта, в рамках двух сценариев: во-первых, заинтересованное лицо (лица) может дождаться торгов по продаже имущества должника и приобрести НПЗ на них. В этом случае само предприятие достанется новому собственнику очищенным от долгов акционерного общества. Но тут есть определенные риски, связанные с тем, что актив привлекательный, и на торгах может возникнуть ситуация ожесточенной конкуренции, что не гарантирует сделки даже с минимальным дисконтом к начальной цене актива.

А поскольку, скорее всего, там присутствует обременение в виде залога, а залогодержателем, вероятнее всего, выступает банк, можно еще на этапе наблюдения выкупить у банка права требования к ООО «КНГК-ИНПЗ». Далее такой кредитор может, опять же, дождаться торгов и выкупить НПЗ в приоритетном порядке (такое право у залогового кредитора есть) либо еще на этапе наблюдения выкупить также акции общества у «Ориона» и добиться заключения мирового соглашения с прочими кредиторами, предотвратив введение конкурсного производства в отношении ООО «КНГК-ИНПЗ».

«Но такой сценарий маловероятен, учитывая, что он предполагает не очистку завода от долгов, а их переход к новому собственнику», — резюмирует Виктория Бардаева.

В Ильском НПЗ от комментариев отказались.

Наталья Решетняк