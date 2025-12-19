В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Второй раз за день на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Наземный общественный и морской транспорт в городе прекратил движение. МЧС города советует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Жителям рекомендуется укрыться в безопасном месте. Если вы находитесь дома, старайтесь держаться подальше от окон.

UPD: Отбой воздушной тревоги в 14:59 мск.

Ранее воздушную тревогу объявляли около 14:35 мск.

Алина Зорина