Индекс Мосбиржи начал падать после снижения ключевой ставки до 16%

Российский рынок акций перешел к падению после снижения ключевой ставки до 16%. В 13:29 мск индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) был на уровне 2783 пунктов и после объявления решения Центробанка начал резко снижаться. К 13:49 мск он опустился до 2748 пунктов, следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 14:35 российский рынок акций рос на 0,12%, до 2756 пунктов. Лидер роста — бумаги ЮГК (+7%), лидер падения — акции «Ренессанса» (–4%).

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. Регулятор указал на замедление инфляции в ноябре при одновременном росте инфляционных ожиданий. По итогам года ЦБ ожидает падения темпов роста цен ниже 6%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Еще полшага от ЦБ».