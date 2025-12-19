Банк России снизил ключевую ставку до 16%

Банк России (ЦБ) на заседании совета директоров 19 декабря принял решение о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов — с 16,5% до 16% годовых.

Согласно скорректированному сценарию регулятора на три года, ключевая ставка составит 13-15% в 2026 году. В 2027-2028 годы показатель может опуститься до 7,5-8%, рассчитывают в ЦБ.

В июне ЦБ впервые с сентября 2022 года снизил ставку с 21% до 20%. На историческом максимуме показатель держался с конца октября 2024-го. 12 сентября ставку снизили на 100 базисных пунктов — с 18% до 17%.