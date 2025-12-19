«В стадии реализации 24 проекта на общую сумму 138,2 млрд рублей»

В 2025 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия и введение в Ростовской области ЧС по заморозкам и засухе, донские аграрии посеяли озимые культуры на площади более 2,8 млн га. План закладки урожая-2026 хозяйства региона выполнили на 101%. Эффективно работать в непростых условиях аграриям позволяют применение современных технологий, инвестиции в модернизацию и меры господдержки, рассказала в интервью «Ъ-Ростов» министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Анна Касьяненко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Минсельхозпродом Ростовской области Фото: предоставлено Минсельхозпродом Ростовской области

— Как вы оцениваете уходящий год? Каким он был для агропромышленного комплекса региона?

— Безусловно, 2025-й год был сложным для АПК Ростовской области. Второй год подряд донские аграрии страдают от погодных аномалий: весенних заморозков и летней засухи. Так, сначала режим ЧС по заморозкам был введен во всех 43 сельских муниципальных образованиях и городе Донецке, а позже поэтапно ЧС было объявлено по почвенной засухе в 28 районах Ростовской области.

Осенью на территории региона по данным природно-климатическим факторам был введен режим ЧС уже федерального характера.

Ситуация непростая. Особенно учитывая тот факт, что в течение последних десяти лет режимы ЧС из-за аномальной погоды на Дону не вводились.

— Почему потребовалось введение режима ЧС федерального характера?

— Общая площадь посевов, погибших на Дону из-за неблагоприятных погодных условий, составляет около 230 тыс. га с подтвержденной суммой ущерба почти 4,4 млрд руб.

Поэтому еще летом правительство Ростовской области обратилось в МЧС России с ходатайством о введении на территории региона режимов ЧС федерального характера. Это открыло для донских аграриев возможность для новых мер поддержки.

Так, компенсировать причиненные ЧС убытки от гибели или недобора урожая могут все сельхозпроизводители Дона, заключившие договоры на страхование.

— Какие меры поддержки были инициированы для аграриев, пострадавших от неблагоприятных погодных условий?

— Благодаря многочисленным обращениям губернатора Юрия Слюсаря к Президенту и в федеральные органы власти о поддержке аграриев региона, в ноябре Минсельхоз России принял решение ввести пролонгацию на срок до одного года льготных краткосрочных кредитов, привлеченных на растениеводство, а также выделить дополнительный лимит на страхование урожая сельхозкультур, который с учетом софинансирования, составил 60,2 млн руб. Также по инвестиционным кредитам было пролонгировано 39 договоров на общую сумму 150 млн руб.

Кроме того, в Ростовской области были предусмотрены дополнительные лимиты на льготное краткосрочное кредитование, что позволило аграриям провести сезонно-полевые работы.

— План по закладке будущего урожая удалось выполнить?

— План по закладке урожая 2026 года даже немного перевыполнен — на 101%, и это несмотря на погодные аномалии. Донские земледельцы осенью под урожай будущего года засеяли озимыми 2,83 млн га. На середину декабря озимые зерновые взошли на площади более 2 817 тыс. га. Это составляет 99,6% посевных площадей.

Погодные условия на большей части территории были хорошие с пополнением запасов влаги и достаточным теплом в ноябре. Благодаря этому увеличился период роста озимой пшеницы, что позволило посевам уйти в зиму в фазе активного развития.

В настоящее время состояние посевов хорошее и удовлетворительное, а дальнейший ход и перезимовка будет зависеть уже от климатический условий.

— Можете ли вы обозначить предварительные итоги работы АПК Ростовской области в 2025 году?

— Если говорить о результатах, то на 1 ноября валовой сбор зерновых культур составил 8,8 млн т

(76,2% к аналогичному периоду 2024 года), а валовой сбор подсолнечника — 892,5 тыс. т (62,7%). Главная причина снижения показателей по зерну и семечке — неблагоприятные погодные условия. Они же повлияли и на ряд показателей в животноводстве. В частности, в регионе за 10 месяцев 2025 года произведено мяса в живом весе 313 тыс. т. Это 96% к прошлогодним январю-октябрю. Молока аграрии Дона получили 852,6 тыс. т (89,5%), яиц — 1121,7 млн штук (79,8%).

При этом, нельзя говорить, что у нас снижение по всем направлениям. Так, урожай картофеля в регионе составил 342 тыс. т (на 7,5% больше, чем годом ранее). Овощей хозяйства собрали 446,7 тыс. т (на 4,3% больше прошлогоднего результата).

Что касается пищевой и перерабатывающей промышленности, за 10 месяцев предприятия отгрузили продукции (включая напитки) на 274,4 млрд руб. В частности, с ростом было произведено больше сливочного масла (на 21,3% больше, чем в январе-октябре 2024 года), молока питьевого (на 19%), хлебобулочных изделий длительного хранения (на 22,7%), мясных полуфабрикатов (на 9,2%), говядины (на 2,7%), мяса птицы (2,1%) и ряда других продуктов.

В стране, по целому ряду позиций, Дон находится в числе лидеров. Так, регион занимает первое место в РФ по производству консервированных овощей для кратковременного хранения, второе — по производству растительных рафинированных масел и крахмалопродуктов, третье — по производству нерафинированных растительных масел, четвертое — по выпуску круп и пятое — по производству сливочного масла.

— Что способствует развитию АПК региона в непростых условиях?

— Работать в сложных условиях аграриям региона позволяют применение современных технологий, инвестиции в модернизацию и меры господдержки.

Например, сегодня в Ростовской области аграрии активно устанавливают на сельхозмашины спутниковые системы. Ими оснащены уже почти 8 тыс. единиц техники. Это позволяет хозяйствам обрабатывать с помощью цифровых решений более 1 млн га пахотных земель. Элементы «точного земледелия» используют 1,3 тыс. сельхозпредприятий региона.

Широкое распространение получают такие элементы, как дифференцированное опрыскивание, внесение удобрений, посев, орошение, составление цифровых карт урожайности.

Важно также отметить тот факт, что в регионе около 250 хозяйств осуществили оцифровку полей, более 400 применяют параллельное вождение, а 475 — спутниковый мониторинг техники.

Кроме того, активно аграрии внедряют мобильные цифровые метеостанции. Они стали незаменимым инструментом агронома. При помощи такой метеостанции можно получить полную информацию с полей — для анализа показателей и их конвертации в прибыль.

Хозяйства Дона также активно применяют современные технологии для учета, анализа, хранения и обработки информации в племенном животноводстве.

— А насколько тесно складываются взаимоотношения с учеными?

— Безусловно, важно тесное взаимодействие сельхозпроизводителей и минсельхозпрода региона с научными учреждениями. Они разрабатывают технологии в части эффективного земледелия, агрохимии, защиты растений, ветеринарной медицины, селекции различных культур, а также рационального использования водных ресурсов в АПК. И это только малая часть того, что делает наука для развития сельского хозяйства.

Не всегда есть возможность к масштабированию того или иного направления, поэтому нужно увеличивать эффективность благодаря тем научным разработкам, которые уже существуют.

Кроме того, будет продолжена работа по развитию таких направлений, как лесомелиорация и гидромелиорация для защиты почвы, улучшении ее свойств и повышения в целом продуктивности земель.

— Сколько инвестпроектов реализуют сегодня аграрии региона?

— Сейчас на сопровождении минсельхозпрода Ростовской области находятся 35 инвестиционных проектов на общую сумму 170 млрд руб. В результате их реализации будет создано порядка 6 тыс. рабочих мест. В стадии реализации 24 проекта в пищевой и перерабатывающей промышленности, растениеводстве и рыбохозяйственном комплексе на общую сумму 138,2 млрд руб.

Кроме того, один проект, на 3,3 млрд руб., инвестор реализует в таком направлении, как инфраструктура агропродовольственного рынка.

Что касается 2025 года, то были реализованы четыре проекта на сумму 6,2 млрд руб.: ООО «Мастер», ООО «Азовский морской терминал», ООО «АСВА» и ООО «Лека». До конца года ожидаем запуска еще двух производств на общую сумму 8,3 млрд руб.: ООО «Марс» (производство кормов для домашних животных) и ООО «Агропрайм» (строительство маслоэкстракционного завода).

— Верно понимаем, что эти проекты ориентированы, в том числе, на развитие экспортного потенциала Дона?

— Да, например, завод по производству льняного масла компании «АСВА» в Азовском районе. Проект реализован группой компаний «Астон» — одним из ведущих инвесторов в сельское хозяйство и пищевую промышленность России, крупнейшим российским экспортером растительных масел. И это лишь один из примеров.

К слову, в середине октября Федеральный центр «Агроэкспорт» представил обновленный рейтинг регионов РФ по уровню экспортного потенциала АПК (оценка включает 22 показателя, отражающих развитие отрасли и продвижение отечественной продукции на мировые рынки). Согласно исследованию, Дон вошел в тройку лидеров с высоким объемом агропроизводства и экспортным потенциалом, наряду с Белгородской и Воронежской областями.

На сегодняшний день продукция донского агропрома поставляется в 100 стран. Деятельность экспортеров направлена на расширение поставок в страны с растущим спросом на продовольствие. Прежде всего, это дружественные нам государства Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Также на Дону расширяется ассортимент экспортируемых товаров АПК с более высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на то, что сейчас сложились непростые экономические условия, место в тройке лидеров доказывает, что продукция донских агропредприятий конкурентоспособна и востребована в мире. Мы будем и дальше работать над увеличением экспортного потенциала Ростовской области и поиском новых направлений.

— Какие меры поддержки аграриев действуют сегодня в Ростовской области?

— На развитие донского АПК направлены 44 меры поддержки, 26 из них софинансируются из федерального бюджета. В целом в 2025 году финансирование агропрома из регионального бюджета превышает 4,7 млрд руб., из федерального — 3,3 млрд руб.

Кроме того, на сегодняшний день банки выдали аграриям Дона краткосрочные кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств на общую сумму 31,2 млрд руб., в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Это также позволило аграриям своевременно получить средства и решить задачи, связанные, в том числе, с осенней посевной кампанией.

Отмечу, что благодаря господдержке и труду наших аграриев, несмотря на неблагоприятные погодные условия и другие вызовы, донскому АПК удается сохранить лидирующие позиции и обеспечивать продовольственную безопасность региона.

Беседовал Ефим Мартов