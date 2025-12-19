Путин ответил на вопрос журналиста из Тюмени об угрозе кометы 3I/ATLAS для Земли

Комета 3I/ATLAS находится в сотнях миллионах километрах от Земли и не представляет угрозу для Земли, заявил президент Владимир Путин на вопрос журналиста телеканала «Тюменское время» Кристины Смирновой в ходе прямой линии. Она поинтересовалась у главы государства, сообщают ли господину Путину о признаках искусственного происхождения на объекте. «Мы, как Тюмень, термальная столица России, готовы принять любых гостей, но если это будут гости из космоса, мы бы хотели подготовиться»,— поинтересовалась журналист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря 2025 года

Владимир Путин заверил, что 3I/ATLAS является кометой без признаков искусственного происхождения. По его словам, российские ученые выяснили, что комета прилетела в Солнечную систему из другой галактики, в связи с чем «она ведет себя не так, как комета нашего галактического происхождения». «Там другая оболочка, приближаясь к Солнцу на ее поверхности происходят немного другие процессы, в том числе в пылевом хвосте этой кометы. Она достаточно большая, от 2 до 6 км»,— рассказал глава государства.

Господин Путин подчеркнул, что объект находится в разы дальше от Земли, чем Луна, расстояние которой до планеты составляет 400 тыс. км. «Не думаю, что комета представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру», — сказал он, добавив, что к началу 2026 года комета покинет Солнечную систему.

Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» началась в 12:00 по московскому времени. Прием обращений от граждан открыли 4 декабря до окончания эфира. К 11:00 по московскому времени на прямую линию поступило более 2,5 млн обращений — больше, чем в 2024 году. В пятерку регионов-лидеров по числу вопросов к главе государства от жителей вошла Свердловская область. По словам полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги, большая часть вопросов уральцев касается тем экономики, жилья, инфраструктуры, специальной военной операции (СВО), государства и общества.

Василий Алексеев