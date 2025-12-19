Сотрудники музея Лувра проголосовали за прекращение забастовки

Сотрудники музея Лувра проголосовали против продолжения забастовки, длившейся с 15 декабря. Тогда около 400 работников музея прекратили работу, протестуя против низкой зарплаты и плохих условий труда.

Профсоюзы требовали создания дополнительных рабочих мест в сфере приема посетителей и наблюдения за порядком в музее, а также перехода сотрудников, отвечающих за оперативную работу музея, с временных трудовых договоров на бессрочные контракты.

Пока неизвестно, удалось ли профсоюзам добиться выполнения своих требований полностью или частично. Администрация музея уже заявила, что Лувр, который 19 октября подвергся ограблению, с 19 декабря будет работать в обычном режиме.

Евгений Хвостик