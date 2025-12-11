Ставка на выжидание

В ноябре годовая инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% в октябре, сообщил Росстат. При этом, по данным Банка России, текущие сезонно-скорректированные темпы роста цен уже опустились ниже уровня, сопоставимого с целью регулятора в 4%. Такие сигналы обостряют дискуссию о перспективах ключевой ставки. Часть участников рынка допускают ее заметное снижение в 2026 году, однако опубликованный в преддверии заседания ЦБ 19 декабря макроэкономический консенсус-прогноз аналитиков все же сходится на том, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора сохранится еще долго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно опубликованным в среду, 10 декабря, данным Росстата, в ноябре потребительские цены в РФ выросли на 0,42% к октябрю (месяцем ранее — на 0,5%). Годовая инфляция по итогам месяца составила 6,64% (в октябре — 7,71%). Основной вклад в рост цен в ноябре вновь внесло продовольствие (плюс 0,69%), услуги стали дороже на 0,36%, непродовольственные товары — на 0,16%.

Данные Росстата, таким образом, фиксируют замедление инфляции после ее ускорения в сентябре—октябре. Это подтверждают и аналитики. По расчетам Райффайзенбанка, с исключением сезонности месячный рост цен замедлился до 0,24% против 0,46% в октябре. В пересчете на год сезонно-сглаженные темпы инфляции снизились до 2,9% после 5,6% в октябре и 6,8% в сентябре.

Аналитики Банка России в обзоре «О чем говорят тренды» также указали, что ноябрьская сезонно глаженная инфляция в пересчете на год была ниже целевых 4%. ЦБ отмечает, что вклад спроса в рост цен в среднем за январь—сентябрь также не превышал уровень, совместимый с целью 4%. Отклоняется же инфляция от цели из-за факторов на стороне предложения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в ноябре выросли, однако регулятор связывает это прежде всего с предстоящим повышением НДС и других обязательных платежей.

Оценивая ситуацию в экономике, ЦБ отмечает, что в октябре экономическая активность ускорялась, но оперативные показатели за ноябрь указывают на более сдержанную динамику выпуска и спроса. На рынке труда при этом появились признаки охлаждения: рост заработных плат постепенно замедляется, а отклонение их динамики от производительности труда сокращается. По оценке ЦБ, кредитный импульс остается отрицательным (минус 4,1% ВВП), что указывает на сдержанный вклад кредитного канала в динамику спроса.

Экономист Дмитрий Полевой, комментируя эти данные, отмечает, что ускорение кредитования не противоречит траектории снижения инфляции в 2026 году, а кредитный импульс остается более информативным индикатором инфляционных рисков, чем помесячный рост выдачи займов. Егор Сусин из Газпромбанка также отмечает, что рост инфляционных ожиданий обусловлен именно факторами предложения, а не перегревом спроса.

Как следует из также опубликованных 10 декабря результатов макроэкономического опроса ЦБ, аналитики стали осторожнее в своих ожиданиях по курсу рубля и не ждут быстрого возврата к нейтральной ключевой ставке. Их медианный прогноз по инфляции на 2026 год — 5,1%, по средней ключевой ставке — 14,1%. Ставка, по ожиданиям аналитиков, останется выше нейтрального уровня в 8% до 2028 года, что отражает ожидание длительного периода жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Прогноз по среднему курсу на 2026 год снижен до 90,3 руб./$, по дефициту консолидированного бюджета — ухудшен до 2,2% ВВП.

Отметим, что минимальный уровень ключевой ставки в текущем цикле ДКП аналитики обсуждали на недавнем Российском облигационном конгрессе, и их мнения разошлись. Валерий Вайсберг из ИК «Регион» и Никита Еуров из Альфа-банка не ждут ее снижения ниже 10–11%, Евгений Надоршин из «ПФ Капитала» и Александр Исаков из «Сбера» допускают значение в 7–8% в 2026–2027 годах. Как выяснилось на конгрессе, более половины профучастников долгового рынка ориентируются на диапазон 11–16,5% и лишь 20% допускают снижение к 7–9%.

Глава «Сбера» Герман Греф к концу 2026 года ждет ставку на уровне 12%. По его мнению, инфляционное давление будет ослабевать и приближаться к цели регулятора, что создает условия для смягчения ДКП. ЦБ, впрочем, в своем обзоре традиционно подчеркивает, что для возврата инфляции к цели требуется продолжительный период жесткой ДКП и что дальнейшая траектория ставки будет зависеть прежде всего от устойчивости дезинфляционных процессов.

Артем Чугунов