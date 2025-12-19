Свердловский областной суд 19 декабря приговорил «смотрящего» за Артемовским Сергея Хитрика к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 800 тыс. руб. Обвинение считает, что для пополнения «общака» он угрозами расправы вымогал деньги у людей, которых считал причастными к покупке и продаже наркотиков. Ранее его адвокат называл обвинение несостоятельным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Сергея Хитрика признали виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), по чч. 1, 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Свердловский областной суд 19 декабря назначил ему 16 лет колонии строгого режима со штрафом 800 тыс. руб.

Как установил суд, Сергей Хитрик ранее был неоднократно судим. Отбывая наказание в местах лишения свободы, он, поддерживая связи с другими осужденными, получил представление о преступной иерархии, о сложившейся системе подчиненности и взаимоотношениях между лицами, входящими в криминальную среду и разделяющими правила и традиции воровской субкультуры.

По данным следствия, в мае 2002 года Сергей Хитрик после освобождения из колонии поселился в Артемовском (Свердловская область).

«Он создал себе безупречную криминальную репутацию, получил непререкаемый авторитет, известность в криминальной среде, доказав приверженность к преступной идеологии и желание пропагандировать криминальные субкультуры»,— рассказывал гособвинитель во время процесса в отношении Хитрика.

За назначением Хитрика на высокое место в криминальной иерархии, по данным обвинения, стоит «вор в законе» Темури Мирзоев (Тимур Свердловский), племянник известного преступного авторитета Деда Хасана. По предварительным данным, Мирзоев также причастен к «коронации» «вора в законе» Гии Свердловского (находится под арестом). С его подачи «смотрящими» стали бывшие осужденные в крупных свердловских городах: за Верхнюю Салду отвечал Владимир Кузнецов (известен как Лис), за Артемовский — Сергей Хитрик, за Ревду — Николай Смовж (Палыч, осужден в 2016 году).

Статья 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в российском законодательстве в 2019 году. Впервые в Свердловской области по ней осудили в 2022 году: житель Верхней Салды Владимир Кузнецов был приговорен облсудом к 10 годам колонии строгого режима. Следствие называло его «смотрящим» за городом.

Обвинение считает, что Сергей Хитрик в положении «смотрящего» руководил криминальными структурами города, которые ему подчинялись. В частности, под его ответственностью было пополнение преступной кассы – «общака».

Он пополнял его лично, вымогая деньги у жителей города. По данным следствия, Сергей Хитрик активно пропагандировал воровские традиции в обществе. Как «смотрящий» он был наделен правом разрешать конфликты между представителями преступного мира.

В материалах уголовного дела отмечалось, что подсудимый имел явную неприязнь и недовольство к людям, которые занимались сбытом, покупкой наркотиков. Этим был обусловлен его выбор заниматься вымогательством именно у данной группы лиц.

Так, 13 сентября 2021 года он приехал к офису компании «Ритуал-Сервис» в Артемовском. В помещении он начал требовать у Данила Ремякина 200 тыс. руб. для пополнения «общака». Сергей Хитрик в разговоре с ним сказал, что если тот откажется передавать деньги, то к нему «приедут чехи и будут избивать палкой». Потерпевший поверил угрозам и передал деньги.

Через год осужденный вновь пришел к Ремякину, чтобы вымогать у него деньги для «общака». Помимо самого Данила Ремякина потерпевшей стала его мама. Сергей Хитрик пригласил потерпевшего в свой офис «для разговора», где заявил, что он должен ему 250 тыс. руб., потому что он занимался криминалом без ведома «смотрящего». Он пригрозил Ремякину, что если он откажется, то в местах лишения свободы его будут регулярно избивать. За деньгами Ремякин обратился к своей матери. Та, опасаясь за своего сына, отдала ему 100 тыс. руб.

Когда Данил Ремякин оказался в СИЗО-2, то через приятелей в криминальном мире Хитрик связался с потерпевшим и потребовал от него еще 250 тыс. руб. для пополнения «общака». Требование Ремякин выполнить не смог, поскольку у него не было к тому моменту денег. Тогда Сергей Хитрик стал угрожать его матери, заявив ей, что, если сын не выплатит долг, он сожжет его машину и офис. Когда Данила Ремякина перевели под домашний арест, Сергей Хитрик неоднократно приезжал к нему домой с угрозами и требованием пополнить «общак».

В ноябре 2023 года Сергей Хитрик решил вымогать деньги у Алены Тарантайко, которая, по его данным, была причастна к обороту наркотиков в Артемовском. Он потребовал от нее 150 тыс. руб. и автомобиль стоимостью более 810 тыс. руб. По версии следствия, на встрече с Тарантайко в поселке Буланаш он замахнулся на нее кулаком, угрожая избить. В случае если она откажется отдавать деньги, он пообещал распространить позорящие ее сведения, сообщить в полицию о ее причастности к обороту наркотиков и вывезти в лес. Девушка, опасаясь «смотрящего», отдала ему деньги и переоформила на него свой автомобиль. Впоследствии он с ножницами напал на Алену Тарантайко и вновь потребовал от нее перевести еще 20 тыс. руб. на карту его матери. Девушка выполнила и это требование.

В январе 2024 года Сергей Хитрик вместе с сообщником начал вымогать у пары местных жителей 1,5 млн руб., угрожая в случае отказа «отдать их дагестанцам», «отрезать голову и осуществить действия сексуального характера». В феврале ему были переданы 10 тыс. руб. и муляжи на сумму 690 тыс. руб. 22 февраля 2024 года Сергей Хитрик был задержан сотрудниками ФСБ.

Оправдываясь на одном из судебных заседаний, Сергей Хитрик заявил: «Это просто слова, здесь нет доказательств. Я приглядывал за городом до 2016 года, потом нет».



В итоге суд назначил Сергею Хитрику наказание в виде 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 800 тыс. руб. и ограничением свободы на 2 года. Также суд взыскал с него 5 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда одной из потерпевших.

Напомним, в начале ноября Свердловский облсуд приговорил к 13 годам колонии особого режима «смотрящего» за Свердловской областью Марселя Гасанова. Во время своего последнего слова он активно отказывался от этого статуса.

Артем Путилов