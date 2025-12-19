Более 80 граждан Индии устроили на работу в Североуральском муниципальном округе

В Североуральском муниципальном округе (Свердловская область) зафиксирован рост числа трудовых мигрантов, особенно из Индии. По информации ЕАН, на 1 декабря текущего года на территории округа работает 81 гражданин Индии, все они трудоустроены в АО «Севуралбокситруда».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщил начальник ОМВД России «Североуральский» Иван Березин на совместном заседании депутатских комиссий местной думы, общее количество иностранных работников на предприятии составляет 120 человек, из которых 39 — граждане Туркменистана. Он отметил, что часть иностранных сотрудников покинула предприятие из-за сложностей в работе, однако процесс привлечения новых кадров продолжается. Въезд всех кандидатов согласовывается с ФСБ.

В 2025 году на миграционный учет в округе было поставлено 841 иностранное лицо, что на 120 человек больше, чем в предыдущем году. В настоящее время на территории муниципалитета находятся 211 иностранных граждан — помимо индийцев, это выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и других стран. Вторым по величине работодателем иностранных граждан является ООО «СибирьЭкоСтрой», где работают около 40 человек, преимущественно граждане Узбекистана.

Летом Министерство труда России опровергло информацию о возможном завозе 1 млн мигрантов из Индии в конце года в РФ и в регионы Уральского федерального округа (УрФО) в частности. Для Свердловской области квота составляет 4343 человека на работников из всех стран, с которыми у России действует визовый режим. На 9 июля она была использована на 13,6%. При этом глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин говорил, что предприятия намерены наращивать объемы производства в связи с проведением специальной военной операции (СВО) и политикой импортозамещения, но испытывают дефицит кадров, поэтому заинтересованы в специалистах из Индии, Шри-Ланки и КНДР.

Ирина Пичурина