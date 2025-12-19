На Кубани объем продаж средств от похмелья увеличился на 97%

В Краснодарском крае в 2025 году объем продаж средств от похмелья вырос на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали «Ъ-Кубань» аналитики DSM Group, в этом году было продано более 199,2 тыс. упаковок препаратов, а в 2024 году — 101,1 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего за десять месяцев 2025 года жители Краснодарского края потратили на средства от похмелья более 64,5 млн руб. В 2024 году объем продаж в тот же период составлял 34 млн руб. Сейчас средневзвешенная стоимость упаковки достигает 324 руб., в прошлом году она была 337 руб.

По данным аналитиков, наиболее популярным препаратом является «Алкодетокс» (1442 мг, 10 шт.) с долей 27% от общего объема продаж в регионе (17,1 млн руб.). На втором месте по спросу среди жителей Краснодарского края расположились шипучие таблетки «Стоп похмелье» (10 шт.) — 12,5 млн руб. Замыкает тройку лидеров «Алка-Зельтцер» (10 шт.) — 12,4 млн руб. Далее идут «Витамир Алкодетокс Ультра» (2,62 г, 2 шт.) — 5,8 млн руб. и «Витамир Алкодетокс» (10 шт.) — 4 млн руб.

Больше всего за год подорожали таблетки «Стоп похмелье» (10 шт.) — на 28%, до 354 руб. «Алкодетокс Ультра» (2,62 г, 2 шт.) прибавил в стоимости 21% — до 267 руб. Средство от похмелья «Витамир Алкодетокс» (10 шт.) в среднем обойдется жителю Краснодарского края в 291 руб. (+18%), а популярный «Алкодетокс» (1442 мг, 10 шт.) — в 238 руб., так же как и в 2024 году. «Алка-Зельтцер» (10 шт.) оказался единственным препаратом, который подешевел, средневзвешенная стоимость упаковки составляет 715 руб. (–12%).

Алина Зорина