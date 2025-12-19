Внебиржевой курс доллара превысил 81 руб. впервые с 18 ноября

Расчетный курс доллара, на который ориентируются покупатели внебиржевого рынка, поднимался до 81,2 руб. Американская валюта превысила отметку в 81 руб. впервые с 18 ноября, следует из данных Investing.com.

По состоянию на 11:15 мск доллар растет на 1,39% и торгуется на уровне 80,9 руб. Официальный курс на 19 декабря, установленный Центробанком (ЦБ), составляет 80 руб.

ЦБ сообщал, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, по предварительной оценке, в январе—ноябре увеличился на 25,2%, а в ноябре — на 0,8%. По оценке Минэкономики, средний курс доллара в 2026 году составит 92,2 руб./$, а в 2027 году — 95,8 руб./$.

О росте курса доллара — в материале «Ъ» «Рублю помягчало».