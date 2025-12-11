Рублю помягчало

Внебиржевой курс доллара после трехнедельного перерыва вплотную приблизился к уровню 80 руб./$. Обновили локальные максимумы курсы юаня и евро. За неделю после решения Банка России либерализовать трансграничные валютные переводы частных лиц стоимость ведущих иностранных валют выросла на 4,3–5,4%. Ослаблению рубля способствует сокращение предложения экспортной выручки, а также рост спроса на валюту со стороны населения и импортеров. Аналитики допускают дальнейший рост курса доллара до 82–83 руб./$, однако он будет сдерживаться продажами валюты со стороны Банка России.

11 декабря внебиржевой курс доллара после почти трехнедельного перерыва поднялся к уровню 80 руб./$. Резкий рост курса произошел в самом начале дня: по данным «МФД-Инфоцентра», он достигал отметки 79,99 руб./$, что на 1,75 руб. выше значений закрытия предыдущего дня. Преодолеть круглую отметку не удалось, и уже к 18:30 курс доллара откатился до отметки 79,4 руб./$, то есть также остается вблизи максимального значения с 21 ноября. Биржевой курс юаня вырос на 10 коп., до 11,27 руб./CNY, максимума с 20 ноября. Внебиржевой курс общеевропейской валюты впервые за три недели закрепился выше уровня 93 руб./€.

Игра против российской валюты активизировалась с прошлой пятницы, после решения Банка России смягчить требования по переводам валюты за границу физическими лицами (см “Ъ” от 6 декабря).

За пять дней курс доллара поднялся на 3,2 руб. (4,3%), евро подорожал почти на 4,6 руб. (5,2%), юань вырос в цене на 57 коп. (5,4%). Более медленный рост американской валюты был связан с ослаблением его позиций на мировом рынке. За последние два дня индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) снизился на 1%, до 98,3 пункта. «Ослабление доллара по отношению к корзине мировых валют происходит по мере снижения ставки ФРС под давлением администрации Дональда Трампа»,— отмечает директор казначейства Цифра-банка Дмитрий Рожков.

Эффект от вербальной интервенции регулятора, как назвали участники рынка либерализацию валютных переводов от Банка России, был усилен снижением предложения валюты со стороны экспортеров. По данным ЦБ, в ноябре крупнейшие экспортеры реализовали валюты лишь на $6,9 млрд, что на 17% меньше продаж в октябре и на 13,8% ниже показателя ноября 2024 года.

С учетом снижения цен на нефть и расширения спреда российской Urals к Brent в этом месяце предложение валюты еще больше сократилось.

«Снижение выручки от экспорта нефти в декабре может составить 20–30% от ноябрьского уровня. Как итог объем продажи валюты может снизиться пропорционально снижению экспортной выручки»,— оценивает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Вместе с тем отмечается и рост спроса на валюту со стороны населения и импортеров. По данным ЦБ, чистые покупки иностранной валюты по итогам ноября составили 1,067 трлн руб., или $13,3 млрд при среднем курсе доллара на внебиржевом рынке 80,18 руб./$. По сравнению с октябрем спрос вырос более чем на 17%.

Как считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, поддержку курсам иностранных валют оказывает сезонный фактор — рост спроса на валюту со стороны импортеров для закрытия контрактов в преддверии длинных новогодних каникул, а также со стороны населения. «Пока мы не отмечаем внушительного роста импорта, но ожидаем его постепенной активизации в краткосрочной перспективе»,— отмечает Дмитрий Рожков.

Участники рынка также не исключают, что мог активизироваться инвестиционный спрос, учитывая средне- и долгосрочные ожидания рынка и правительства, что рубль в будущем году будет ослабляться. По оценке Минэкономразвития, средний курс доллара в 2026 году составит 92,2 руб./$, а в 2027 году — 95,8 руб./$. «Текущие уровни могли быть восприняты как привлекательные для накопления долгосрочных валютных резервов»,— считает господин Зварич.

Вместе с тем в отсутствие внешних шоков в ближайшие недели рубль будет сохранять умеренную стабильность, считают эксперты.

«Выпавшие объемы продаж от экспортеров компенсирует Банк России, который в декабре—январе продает китайскую валюту на 14,5 млрд руб. в день по сравнению с 9 млрд руб. в день месяцем ранее, при этом спрос на валюту со стороны импортеров остается умеренным»,— отмечает Дмитрий Рожков. По его мнению, в ближайшей перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 77–82 руб./$, тогда как Владимир Евстифеев допускает и более сильный рост, до 80–83 руб./$.

