Реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев вырос более чем на четверть

Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, по предварительной оценке, в январе-ноябре увеличился на 25,2%, а в ноябре — на 0,8%, следует из данных Банка России.

В ноябре реальный курс рубля к доллару вырос на 1% по сравнению с октябрем, к евро — на 1,7%, а к юаню — на 0,7%. Номинальный курс рубля в ноябре укрепился к доллару на 0,8%, к евро — на 1,5%, к юаню — на 0,6%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.