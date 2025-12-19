Депутаты ЗСК обсудили с руководством краевого УФСБ противодействие экстремизму

В Законодательном собрании Краснодарского края прошла рабочая встреча депутатов с начальником регионального управления ФСБ России Леонидом Михайлюком. Как отметил, открывая обсуждение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, в подобном формате парламентский корпус и руководство краевого управления ФСБ собрались впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

В ходе встречи стороны обсудили круг вопросов, требующих координации усилий силового ведомства и законодателей. Руководители управления ФСБ и парламента указали на актуальность такого диалога в условиях проведения специальной военной операции, когда, по их оценке, усиливаются попытки внешнего воздействия на общественно-политическую ситуацию и дестабилизации внутри страны.

Отдельное внимание было уделено мерам противодействия терроризму и экстремизму, в том числе тем аспектам, которые нуждаются в дополнительном законодательном регулировании на региональном и федеральном уровнях. Также в центре обсуждения оказались вопросы молодежной политики и патриотического воспитания — как направления, требующие усиления в связи с уязвимостью подрастающего поколения к деструктивному влиянию извне.

Подводя итоги встречи, Леонид Михайлюк и Юрий Бурлачко отметили ее практическую значимость, подчеркнув, что состоявшийся обмен мнениями позволил наметить направления дальнейшего взаимодействия. В завершение председатель ЗСК поздравил руководство и личный состав краевого управления ФСБ с предстоящим Днем работника органов безопасности и предложил сделать такие встречи регулярными. Эта инициатива была поддержана начальником регионального управления ФСБ.

Вячеслав Рыжков