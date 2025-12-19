Орбан: ЕС проиграл бы в случае конфискации замороженных активов России

Евросоюз понес бы убытки в случае конфискации замороженных российских активов, поскольку ответные меры Москвы оказались бы для него разрушительными. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита ЕС в Брюсселе.

По словам господина Орбана, общая стоимость активов европейских компаний, находящихся в России, превышает объем российских активов, заблокированных в Европе. Он отметил, что Бельгия согласилась бы на экспроприацию только при условии, что другие страны возьмут на себя риски и предоставят неограниченные гарантии компенсации, но «на практике этого не произошло».

Еврокомиссия рассчитывала на саммите принять решение об изъятии 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро заблокированы в бельгийском Euroclear. По итогам первого дня саммита согласовать это решение не удалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Где деньги взять».