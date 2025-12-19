Ледовое шоу на катке в Екатеринбурге пройдет в конце января

Гала-шоу с фигуристами Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой пройдет на катке на площади 1905 года ориентировочно в конце январе, сообщил директор ЦПКиО им. Маяковского, который занимается организацией катка, Павел Зубакин. Шоу должно было пройти на открытии катка, однако оно было перенесено из-за недостаточно морозной погоды. Каток начнет работу в воскресенье, 21 декабря, и будет открыт ориентировочно до 23 февраля.

В этом году администрация катка объединила входной павильон: пришедшие со своими коньками и арендующие коньки смогут переобуваться в одном помещении. «В прошлом году у нас было много жалоб из-за того, что большим компаниям или семьям приходилось разделяться, и мы решали вопросы их воссоединения, чтобы детям помогли зашнуровать коньки»,— пояснил господин Зубакин. Внутри павильона работают камеры хранения.

Помимо этого, изменилось время сеансов — в этом году они длятся не полтора часа, а один. Как пояснил Павел Зубакин, это сделано, чтобы увеличить количество сеансов и за счет этого пропускную способность катка. Он уточнил, что в прошлом году многие посетители заканчивали кататься раньше отведенного времени. Между сеансами будут технологические перерывы в полчаса, в некоторых случаях — в один час. Вместимость катка в этом году сократили с 600 до 500 человек, но возможно, что она вырастет позднее.

Стоимость билетов по большей части сохранилась на прошлогоднем уровне. Купить их можно на сайте катка или в кассах, но во втором случае возможно, что их не хватит.

В этом сезоне убрали трибуны, которые находились со стороны ул. Володарского. Господин Зубакин пояснил, что они требовали трат не только на аренду самих конструкций и техническое обслуживание, но и на досмотры, которые проводились по требованиям МВД, которые было сложно проводить в моменты большой загрузки. Администрация приняла решение убрать эти трибуны, но расширить смотровое пространство со стороны ул. Ленина.

Площадь катка составляет 3,3 тыс. кв. м, павильона — 800 кв. м. На катке и перед входом в павильон расположены фудкорты, на катке есть площадка для живых выступлений.

Анна Капустина