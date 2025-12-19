Новогодний корпоратив, классическая музыка и рок-концерт

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут послушать классическую музыку и рок-исполнителей, оценить театральную постановку и стать участником спектакля-променада. А еще можно сходить на постановку Александра Островского и на новогодний корпоратив. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

20 декабря в 12.12 в амфитеатре Красной Поляны состоится концерт классической музыки «Симфония души». Программа пройдет на высоте 960 м над уровнем моря и объединит авторские композиции в исполнении Арис, сочетающие оперный вокал, электронное звучание и партии на шлемовидных гуслях ручной работы. Музыкальное действие выстроено как цельное произведение, в котором соединяются академическая традиция, современные звуковые формы и элементы этнической музыки, создавая камерный концертный формат в природном пространстве горного кластера Сочи.

Стоимость билета — от 800 руб. (12+)

20 декабря в 00:00, в клубе «Треугольник» в Адлере состоится концерт рок-метал-группы The Soul. Коллектив представит свою программу в жанрах тяжелой гитарной музыки.

Стоимость билета — от 1 000 руб. (16+)

20 декабря в 19:00 в Доме культуры в Красной Поляне состоится концерт группы Jambey из Новороссийска, работающей в жанре ethno-fusion и обращающейся к музыкальным традициям разных культур. Коллектив представит авторскую программу с использованием редких и этнических инструментов, включая ханги, канон, диджериду, флейты, перкуссию и гитару, формируя многослойное звучание с акцентом на ритм и живое взаимодействие с аудиторией.

Стоимость билета — от 1 400 руб. (6+)

21 декабря в 21.00 на площадке «Треугольник» в Адлере состоится концерт Breaking Blues Band, ориентированный на джазово-блюзовую и рок-аудиторию. Коллектив представит программу, основанную на интерпретациях знаковых композиций второй половины XX века, включая репертуар ZZ Top, Dire Straits, Lenny Kravitz, The Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley и других исполнителей, повлиявших на развитие рока, блюза и ритм-н-блюза. Стоимость билета — от 1 000 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

20 декабря в 19:00 на сцене Зимнего театра в Сочи будет показана комедия «Ханума» в постановке театра «Святая крепость». Спектакль по мотивам классического сюжета переносит зрителей в тифлисский район Авлабар, где разворачивается история соперничества двух свах — Ханумы и Кабато, стремящихся выгодно устроить судьбу разорившегося князя. В центре интриги — попытка Ханумы предотвратить брак князя с молодой купеческой дочерью, влюбленной в другого, и одновременно сохранить собственное первенство в ремесле, что приводит к череде комических ситуаций и неожиданному повороту в судьбе самой героини. Спектакль идет с одним антрактом, продолжительность — 180 минут.

Стоимость билета — от 1 500 руб. (12+)

21 декабря в 19:00 в Зимнем театре Сочи состоится показ комедии Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» в постановке Новошахтинского драматического театра, завершающей трилогию драматурга о мелком чиновнике, стремящемся устроить личное счастье через выгодный брак. Спектакль рассказывает о попытках инфантильного, но деятельного Михаила Бальзаминова найти «богатую невесту», полагаясь скорее на случай, чем на собственные усилия, и выстраивается как серия ироничных и сатирических эпизодов, раскрывающих характер героя и нравы эпохи. Режиссер постановки — Игорь Черкашин, продолжительность спектакля составляет около двух часов.

Стоимость билета — от 1 300 руб. (12+)

Что посмотреть в кино

В прокат вышел семейный фильм «Снеговик» — комедия с элементами приключений и фэнтези, рассчитанная на детскую аудиторию. Сюжет разворачивается в новогодние дни, когда волшебный мир оказывается под угрозой: магия Деда Мороза ослабевает, чем пользуется колдунья Вьюга, решившая перенести вечную стужу в мир людей. Противостоять ей предстоит ожившему снеговику и девочке Варе, которым необходимо найти источник древней магии и восстановить нарушенный порядок. Картина снята режиссером Александром Бабаевым, в ролях — Полина Максимова, Карина Разумов.

Стоимость билета — от 490 руб. (6+)

Также для любителей кино доступен фильм «Поймать монстра» — триллер с элементами ужаса и драмы, рассчитанный на взрослую аудиторию. В центре сюжета — десятилетняя девочка Аврора, которая обращается за помощью к своему замкнутому соседу, чтобы уничтожить существо, погубившее ее семью. По мере развития истории мужчина начинает подозревать, что трагедия может быть связана не с мистикой, а с людьми, охотящимися за ним самим, и берется за дело, руководствуясь чувством вины. Картину снял Брайан Фуллер, в фильме сыграли Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер и Давид Дастмалчян. Хронометраж составляет 106 минут.

Стоимость билета — от 450 руб. (18+)

В прокат вышел фильм «Вечность» — фэнтезийная драма с элементами мелодрамы и комедии. По сюжету после смерти Джоан оказывается в загробном мире, где героине отведена неделя на принятие решения о том, с кем и где она проведет вечность: с первым возлюбленным, ушедшим из жизни в молодости, или со вторым мужем, с которым была связана большая часть ее жизни и создана семья. Картину поставил Дэвид Фрейн, в фильме снялись Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндольф и Бетти Бакли. Хронометраж ленты составляет 113 минут.

Стоимость билета — от 450 руб. (18+)

Куда сходить еще

19 декабря, в 19:00 пройдет спектакль-променад «Тайны Сочи» с фонарщиком Фаролеро — иммерсивная прогулка в вечернем формате, сочетающая элементы театрального действия и экскурсии на открытом воздухе. Проект выстроен как аудиоспектакль с участием актеров и предполагает движение по городскому маршруту, включающему Театральную улицу, Приморский парк, Курортный проспект, Навагинский форт и Морской вокзал. Участникам предлагают ознакомиться с городскими легендами, локальными сюжетами и малоизвестными деталями сочинской истории без традиционного экскурсионного изложения. Городская среда используется как сценическое пространство, а действие сопровождается звуковыми эффектами и интерактивными элементами. Продолжительность маршрута составляет около 85 минут, старт — у Зимнего театра на улице Театральной.

Стоимость билета — от 1 500 руб. (0+)

19 декабря в 19.00 в концертном пространстве Red Buffet в Сочи пройдет новогоднее шоу «Новый год 2026: корпоратив с королем эстрады». Вечер начнется в 19:00 и будет построен в формате праздничной программы с ужином и сценическим представлением. В рамках мероприятия запланированы выступления ведущего Константина Примы, артистов пародийного жанра, а также музыкальная программа с танцевальным блоком, посвященным эстрадной музыке прошлых десятилетий. Продолжительность события составит около 3–3,5 часов.

Стоимость билета — от 6 000 руб. (18+)

20 декабря в 19.00 в Red Buffet запланировано новогоднее шоу-мероприятие формата корпоративного вечера, приуроченное к встрече 2026 года. В программе заявлен праздничный банкет с классическими новогодними блюдами и игристым вином, концертно-развлекательная часть с участием ведущего Константина Примы, пародийных и музыкальных номеров, а также танцевальный сет в стилистике 1990-х годов. Организаторы также предусматривают конкурсную часть и розыгрыш призов, участие профессионального фотографа и традиционные новогодние поздравления. Продолжительность мероприятия составит около 3–3,5 часов.

Стоимость билета — от 6 000 руб. (18+)

