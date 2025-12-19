«Аэрофлот» за 3 месяца перевез более 380 тысяч пассажиров через аэропорт Краснодара

Группа «Аэрофлот» за три месяца с момента возобновления полетов перевезла через Краснодар более 380 тыс. пассажиров, сообщили в авиакомпании. Из этого объема 306 тыс. человек пришлись на внутренние рейсы, почти 170 тыс. пассажиров воспользовались авиасообщением между Москвой и Краснодаром, пишет ТАСС.

На собственных рейсах «Аэрофлот» обслужил свыше 285 тыс. пассажиров. Первый рейс в столицу Кубани после трехлетнего перерыва был выполнен 17 сентября. Уже в первый месяц работы авиакомпания перевезла около 70 тыс. пассажиров, выполнив более 450 рейсов в и из Краснодара, в том числе свыше 26 тыс. человек на направлении Москва—Краснодар.

Возобновление полетов стало заметным событием для аэропорта Краснодара имени Екатерины II: первый борт встретили традиционной водяной аркой и выступлением казачьего ансамбля.

В настоящее время авиакомпании группы выполняют рейсы в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Красноярска и Новосибирска. Международная маршрутная сеть включает пять направлений — Стамбул, Ереван, Дубай, Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Вячеслав Рыжков