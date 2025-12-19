Аграриям Кубани с начала года выплатили более 2,7 млрд рублей по страхованию урожая

Система агрострахования с господдержкой по итогам 2025 года продемонстрировала рекордные объемы выплат, абсолютным лидером среди регионов стал Краснодарский край. За 11 месяцев аграрии Кубани получили свыше 2,7 млрд руб. компенсаций ущерба, главным образом из-за заморозков и засухи, пишет БФМ Краснодар.

По словам президента НСА Корнея Биждова, высокая нагрузка неизбежно приведет к пересмотру тарифной и андеррайтинговой политики страховщиков в регионе. Если в 2021–2023 годах основной объем выплат приходился на засуху, то в 2024–2025 годах ключевыми стали так называемые зимние риски — заморозки и другие погодные аномалии, при том что режим ЧС в крае до сих пор не снят.

В 2025 году существенную часть выплат обеспечили не только крупнейшие игроки рынка, но и компании среднего масштаба: так, «Абсолют Страхование» перечислило аграриям Краснодарского края более 1 млрд руб. В целом за январь—ноябрь страховщики выплатили сельхозпроизводителям свыше 8,1 млрд руб., из которых около 7,1 млрд руб. пришлось на систему агрострахования с господдержкой. По оценке НСА, общий объем выплат по итогам года может достичь 9,5 млрд руб.

Параллельно власти корректируют регулирование системы. Первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщила, что вступившие в силу изменения в законодательство сократили максимальный размер франшизы с 50 до 30%, расширили перечень страхуемых рисков и исключили суброгацию, чтобы снизить нагрузку на аграриев. Кроме того, с 2026 года тарифы в системе агрострахования планируется снизить на 30% для повышения ее привлекательности.

В результате реализации «дорожной карты» Минсельхоза и НСА в 2025 году число отказов в выплатах сократилось почти на 40%. Основной причиной отказов, как и прежде, оставалось отсутствие фактического снижения урожая по итогам уборки, еще около четверти случаев были связаны с тем, что размер ущерба не превышал установленную договором франшизу.

Вячеслав Рыжков