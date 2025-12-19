Жителей и гостей Сочи предупредили об учебных стрельбах в порту

В пятницу, 19 декабря, в морском порту Сочи запланировано проведение учебных стрельб. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта в своем Telegram-канале, мероприятия состоятся в два временных интервала — с 09:00 до 12:00, а также с 20:00 до 23:00. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие, подчеркнув, что отработка действий военными носит плановый характер и направлена на обеспечение безопасности.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Одновременно сообщается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 94 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Ростовской области — 36 единиц. Еще 17 аппаратов уничтожены над Белгородской областью, 15 — над Воронежской областью, семь — над акваторией Каспийского моря, по шесть — над Самарской и Астраханской областями, пять — над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику было перехвачено над Курской областью и территорией Краснодарского края.

Мария Удовик