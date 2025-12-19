За осень число пекарен в Краснодаре сократилось на 21%

Рынок пекарен в Краснодаре во второй половине 2025 года пережил заметную коррекцию: за четыре месяца количество таких заведений сократилось на 21%, что стало самым существенным снижением среди городов-миллионников. По данным агентства AVG Недвижимость, в декабре в городе работало 818 пекарен против 1031 в августе. Даже в более коротком периоде с октября по декабрь число точек уменьшилось на 4,3%, тогда как в большинстве крупных городов динамика была менее выраженной.

Сокращение предложения в Краснодаре оказалось глубже, чем у сопоставимых рынков: в Ростове-на-Дону за август—декабрь показатель снизился на 15%, в Волгограде — на 14%, в Воронеже — на 20%. При этом в более длинной перспективе рынок по-прежнему значительно превышает уровни начала 2024 года: тогда в городе насчитывалось около 700 пекарен, а к апрелю их число выросло почти до 1 тыс., что указывает на бурный рост формата и последующее «остывание» предложения.

Несмотря на коррекцию, Краснодар сохраняет позиции одного из крупнейших рынков пекарен в стране. В декабре 2025 года город занимал третье место по количеству объектов среди миллионников, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу, и аккумулировал около 7,6% всех пекарен в 16 крупнейших городах России.

Эксперты связывают происходящее со структурными изменениями в городском стрит-ритейле. Рост арендных ставок на наиболее востребованных улицах, высокая плотность однотипных форматов и перераспределение пешеходных потоков привели к закрытию части точек или их переезду. Как отмечает владелец «AVG Недвижимость» Анна Гусева, после активной экспансии пекарен в 2024 году рынок вошел в стадию пересмотра локаций, смещаясь от количественного роста к более избирательному присутствию в районах с устойчивым повседневным спросом.

Вячеслав Рыжков