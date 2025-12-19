Глава ЕК назвала условие разблокировки российских активов

Разблокировать замороженные в Европе российские активы можно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Госпожа фон дер Ляйен пояснила, что раньше активы могли быть разморожены, если хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить решение об их заморозке. «Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС»,— уточнила госпожа фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

18–19 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС, на котором должны были решить вопрос финансирования Украины. ЕК предлагала выделить стране «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов либо предоставить совместный кредит ЕС. В итоге европейские страны остановились на втором варианте: они договорились о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Где деньги взять».