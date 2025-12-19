В пользу отравившихся детей в бассейне базы «Сказка» взыскали 459 тыс. рублей

Суд в Тюменской области удовлетворил иски Тобольской межрайонной прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу 10 детей, которые год назад отравились в бассейне базы отдыха «Сказка». Как сообщили в областной прокуратуре, предприниматель Алмаз Речапов должен будет выплатить 459 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Тюменской области Фото: СУ СК России по Тюменской области

После внесения прокуратурой представления об устранении нарушений закона в бассейне установили запрет на посещение бассейна детьми до двух лет. Ранее Алмаза Речапова судили по ч.1 ст.238 УК РФ за оказание небезопасных услуг, повлекшее отравление несовершеннолетних парами хлора — суд оштрафовал его на 120 тыс. руб.

В декабре 2024 года в Тобольске 15 детей госпитализировали после купания в бассейне на частной базе отдыха. Они почувствовали себя плохо — у них появился кашель, покраснели глаза и кожа, появилась тошнота. Владельца базы после этого взяли под стражу.

Ирина Пичурина