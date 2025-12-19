Краснодарские боксеры завоевали три медали Чемпионата мира в ОАЭ

В Дубае (ОАЭ) завершился Чемпионат мира по боксу, по итогам которого Российская сборная одержала убедительную победу в общекомандном зачете.

Фото: группы компаний «АВА»

Значительный вклад в ее успех внесли кубанские боксеры, завоевавшие 3 медали из 13.

В соревнованиях приняли участие 428 сильнейших спортсменов из 108 стран. Все три представителя Краснодарского края, выступившие на Чемпионате, поднялись на пьедестал почета: Давид Суров (Анапа) завоевал золотую медаль, Евгений Кооль (Анапа) — серебряную, а Андрей Пегливанян (Сочи) — бронзовую.

Ваган Арутюнян, основатель многопрофильного холдинга AVA Group (генерального спонсора Краснодарской Федерации бокса), прокомментировал достижения спортсменов:

«Поддержка спорта — важная часть социальной политики Группы компаний «АВА». Как генеральный спонсор краевой Федерации бокса, холдинг содействует развитию этого вида спорта в регионе. Весь коллектив нашей компании следит за успехами кубанских боксеров, искренне болеет за каждого спортсмена и гордится успехами ребят на международной арене. Благодаря блестящим результатам нашей сборной бокс на Кубани становится все более популярным среди молодежи. Растет число талантливых спортсменов и квалифицированных тренеров, укрепляется культура здорового образа жизни».

В 2025 году кубанские боксеры продемонстрировали выдающиеся результаты в боксе на международной арене, завоевав 18 медалей Чемпионатов Европы и Мира, 16 из которых — золотые. Эти победы подтверждают статус Краснодарского края как одного из ведущих регионов России в развитии бокса.