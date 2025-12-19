В Орле поврежден коммунальный объект, часть школ перевели на дистант

В городе Орле при атаке ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры. Никто не пострадал, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Аварийные бригады ведут ремонтные работы, в связи с чем возможны ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе Орла. Из-за этого приостановлены занятия в образовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях района. Для детей, которых родители не могут оставить их дома, в детских садах организовали дежурные группы «с обеспечением автономных источников обогрева». Обучение в школах пройдет в дистанционном формате, уточнил господин Клычков.

Минобороны РФ о сбитых над Орловской областью БПЛА не сообщало. По данным российского ведомства, за ночь силы ПВО уничтожили 94 БПЛА над семью регионами России.