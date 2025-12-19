Силы ПВО за ночь сбили 94 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 36 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 15 — над Воронежской областью, семь — над акваторией Каспийского моря, по шесть — над Самарской и Астраханской областями, пять — над акваторией Азовского моря, по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.

В Ростовской области никто не пострадал, но была повреждена инфраструктура. В Ростове-на-Дону из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи без электричества остались жилые дома в двух районах. В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах. Также нарушено энергоснабжение в хуторе Недвиговка и селе Займо-Обрыв. В Воронежской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.