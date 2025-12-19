В аэропорту Геленджика введены ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее на территории Новороссийска была объявлена ракетная опасность. В городе звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Жителей просят пройти в укрытия и спрятаться в помещении без окон со сплошными стенами.

Алина Зорина