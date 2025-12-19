Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в выдаче кредита Украине

Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в выдаче беспроцентного кредита Украине в €90 млрд на период 2026-2027 годов. Это следует из итогового заявления саммита ЕС по финансированию Киева. Венгрия и Словакия опубликованный по итогам саммита документ не подписали.

Как сообщается в заявлении, средства, которые ЕС планирует одолжить Украине, не будут взиматься с трех отказавшихся стран и не повлияют на их финансовые обязательства. Это не затрагивает политику безопасности и обороны отдельных государств-членов союза, написано в заявлении. Мера осуществляется с учетом безопасности всего Евросоюза, отмечается в документе.

Евросовет повторно рассмотрит вопрос финансирования Украины на заседании 19 декабря. Изложенное в документе решение одобрили 25 руководителей стран ЕС.

По итогам переговоров 18 декабря главы государств ЕС согласовали условия кредитования Украины. Саммит продлился 16 часов. Деньги возьмут в долг под гарантии общего бюджета объединения. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Украина должна будет погасить этот кредит после того, как РФ выплатит ей компенсацию. Если РФ откажется, Евросоюз использует замороженные российские активы для погашения украинского долга.