В Новороссийске объявили ракетную опасность
На территории Новороссийска объявлена ракетная опасность. В городе звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Жителей просят пройти в укрытия и спрятаться в помещении без окон со сплошными стенами — коридор, ванная, туалет, кладовая. При нахождении на улице следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке.
Глава города просит сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию работы ПВО, специальных и оперативных служб.
«Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — говорится в сообщении.
UPD: Отмена ракетной опасности в 09:13.