В Новороссийске объявили ракетную опасность

На территории Новороссийска объявлена ракетная опасность. В городе звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Жителей просят пройти в укрытия и спрятаться в помещении без окон со сплошными стенами — коридор, ванная, туалет, кладовая. При нахождении на улице следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке.

Глава города просит сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию работы ПВО, специальных и оперативных служб.

«Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — говорится в сообщении.

UPD: Отмена ракетной опасности в 09:13.

Алина Зорина