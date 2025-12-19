Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Кубанью и Азовским морем сбили 6 БПЛА

Прошедшей ночью над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря ликвидировали шесть беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в ночь на 19 декабря. Над Краснодарским краем сбили один беспилотник, над акваторией Азовского моря — пять.

Всего над регионами РФ ликвидировали 94 украинских БПЛА. Больше всего сбили над Ростовской областью — 36.

Алина Зорина

