Количество брендов кетчупа в России выросло на 8%

В январе—ноябре количество брендов на розничном рынке кетчупа в России выросло на 8% год к году, до 156, подсчитали аналитики «Эвотор» (разработчик кассового ПО). Производителей стало больше на 9% — 111.

Это единственная категория соусов, продемонстрировавшая рост показателей. Количество марок майонеза за год снизилось на 2%, горчицы и хрена — на 13%, остальных соусов — на 2%. Производителей продукции во всех сегментах также стало меньше — к примеру, горчицу и хрен выпускают 99 компаний против 109 годом ранее, следует из данных «Эвотор».

При этом за 11 месяцев этого года кетчупы сформировали лишь 16% продаж в категории соусов. Лидером рынка остается майонез, сформировавший 71% спроса. Совокупный объем реализации майонеза и соусов на его основе через все каналы продаж составил 734 тыс. тонн, прибавив год к году 1%, говорят в OleoScope. Аналитики отмечают, что последние несколько лет потребители переориентируются с майонеза на соусы.

Согласно «Эвотор», средняя стоимость кетчупа в рознице составила 41 руб. за 100 грамм, увеличившись год к году на 11%. Майонез показал аналогичный прирост, другие соусы прибавили 9%, горчица и хрен — 7%.

Подробности — в материале «Ъ» «Зачет томатом».