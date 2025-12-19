Зачет томатом

Кетчупы стали единственным растущим сегментом в категории соусов, в январе—ноябре 2025 года количество новых брендов и производителей увеличилось на 8–9%. Интерес бизнеса к выводу новых марок майонезов, хрена, горчицы и других видов соусов сократился. Это связано с миграцией потребительского спроса: кетчуп воспринимается как более здоровая приправа и востребован в популярных блюдах.

Количество брендов на розничном рынке кетчупа в России в январе—ноябре 2025 года увеличилось на 8% год к году, до 156, подсчитали аналитики «Эвотор» (разработчик кассового ПО). Производителей стало больше на 9% — 111. Это единственная категория соусов, продемонстрировавшая рост показателей. Количество марок майонеза за год снизилось на 2%, горчицы и хрена — на 13%, остальных соусов — на 2%. Производителей продукции во всех сегментах также стало меньше. Например, горчицу и хрен сейчас выпускают 99 компаний против 109 годом ранее, следует из данных «Эвотор».

Розница — основной канал реализации соусов. Согласно «Руспродсоюзу» (объединяет крупных производителей продуктов питания), так продается 70% продукции. Оживление в сегменте кетчупа фиксируется в связи с ростом спроса. Его продажи в натуральном выражении январе—ноябре выросли на 2% год к году, в денежном — на 12%, говорят в «Эвотор». Аналитики исследовательской компании NTech зафиксировали увеличение на 2% и 7% соответственно. В торговой сети «Пятерочка» в январе—сентябре 2025 года спрос на кетчупы вырос на 4% год к году, рассказали в X5. Ассортимент соусов у ритейлера в этом году не менялся.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов связывает растущий интерес к кетчупу со смещением потребительских предпочтений в сторону более здоровых соусов.

Эксперт по потребительским рынкам Инна Гольфанд говорит, что само по себе расширение ассортимента способствует росту спроса. Увеличение производства кетчупов руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева связывает с постепенным замещением локальными брендами продукции зарубежных производителей. Эксперт также обращает внимание на рост популярности форматов еды, где соус востребован. Это фастфуд, доставка, домашние бургеры и хот-доги, перечисляет она. Рентабельность производства кетчупов, по мнению госпожи Васильевой, стабильна или немного растет за счет эффекта масштаба и роста продаж.

Несмотря на увеличение показателей, по данным «Эвотор», в январе—ноябре кетчупы сформировали лишь 16% продаж в категории соусов. Лидером рынка остается майонез, сформировавший 71% спроса (см. график). Но рынок майонеза, по словам госпожи Гольфанд, остается под давлением изменения потребительских привычек и высокой конкуренции: «Рентабельность производителей сдерживается ростом издержек при ограниченных возможностях повышения цен». Хотя сами участники рынка снижения выпуска продукции пока не фиксируют. В Масложировом союзе ожидают, что в России в этом году произведут 927 тыс. тонн майонеза. Год к году показатель вырастет на 3%.

Совокупный объем реализации майонеза и соусов на его основе через все каналы продаж в январе—ноябре при этом составил 734 тыс. тонн, прибавив год к году 1%, говорят в OleoScope. Аналитики отмечают, что рынок в целом насыщен и последние несколько лет потребители все больше переориентируются с майонеза на соусы.

В контексте ограниченного потребления возможностей для существенного увеличения цен у производителей соусов нет.

Согласно «Эвотор», средняя стоимость кетчупа в рознице в январе—ноябре составила 41 руб. за 100 грамм, увеличившись год к году на 11%. Майонез показал аналогичный прирост, другие соусы прибавили 9%, горчица и хрен — 7%. Анна Васильева отмечает, что рентабельность майонеза также сокращается из-за волатильности цен на основное сырье для него — растительное масло. Все категории продукции при этом сталкиваются с увеличением затрат на логистику, упаковку и проч.

Дмитрий Леонов не исключает, что в 2026 году рост рынка классических соусов в целом замедлится в контексте насыщения спроса и роста конкуренции со стороны смежных сегментов. Но, адаптируясь к новым потребительским трендам, некоторые игроки могут увеличить свою долю, считает он. Анна Васильева фактором, сдерживающим развитие рынка соусов, называет отсутствие заметного роста оборотов ресторанного рынка. Потребители продолжат отказываться от «тяжелых» соусов и в целом стремиться оптимизировать траты, предполагает она.

Александра Мерцалова