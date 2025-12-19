«Судебные разбирательства — это остановленные проекты и разрушенные деловые отношения»

В России готовится реформа внесудебных форм разрешения деловых споров. В результате изменений медиативные соглашения могут получить юридическую силу судебных актов, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития России. Председатель Коллегии посредников при Торгово-промышленной палате Краснодарского края, юрист, медиатор Юлия Видяева считает, что трансформация системы внесудебного разрешения споров поможет снизить нагрузку на суды, а бизнесу — сэкономить время и деньги при возникновении конфликтов.

«Реформа внесудебных форм разрешения деловых споров, на мой взгляд, одно из самых ожидаемых изменений в российской правовой системе за последние годы. В центре внимания — распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2025 года № 3523-р, утвердившее Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, в рамках которой выделена отдельная “дорожная карта” — “Разрешение споров”.

Эта инициатива затрагивает ключевые институты альтернативного урегулирования конфликтов: медиацию, адъюдикацию, госарбитраж, третейское разбирательство и исполнительное производство. Цель — снизить нагрузку на суды, ускорить и удешевить разрешение споров, повысить доверие бизнеса к внесудебным механизмам.

К 2030 году планируется увеличить почти втрое количество нотариально удостоверенных медиативных соглашений в год, к 2028 году — создать культуру досудебного урегулирования споров с государством, внедрить адъюдикацию — новый инструмент для оперативного разрешения технических споров в строительстве и IT.

Указанная реформа— это не просто изменения в законодательстве, а полная перезагрузка культуры разрешения конфликтов в бизнесе. Несмотря на то, что возможность урегулировать спор с помощью процедуры медиации существует более 15 лет, а с 2019 года при нотариальном удостоверении медиативное соглашение имеет силу исполнительного документа, до сих пор компании и индивидуальные предприниматели “по умолчанию” идут в суд, считая такой путь решения проблемы более надежным, чем внесудебный. Об инструментах они либо не знают, либо относятся с опаской.

Запланированная реформа в корне изменит такое понимание ситуации. Государство акцентирует внимание бизнеса на том, что предприниматели могут найти справедливое решение проблемы и без суда. Это повысит доверие к альтернативным способам урегулирования споров.

Для Краснодарского края эти изменения — не формальность, а насущная потребность. За девять месяцев 2025 года в Арбитражный суд края поступило более 58тыс. заявлений (+1% к 2024 году), рассмотрено свыше 43,4 тыс. дел (на 6% меньше), а средняя нагрузка на судью составила 413 дел в месяц. Среднее время рассмотрения — 9 месяцев, в строительной отрасли — до 14. Это не просто цифры. Судебные разбирательства — это замороженные инвестиции, остановленные проекты и разрушенные деловые отношения.

Успех реформы будет во многом зависеть от качества профессиональной подготовки специалистов (медиаторов, адъюдикаторов), прозрачности процедур и готовности госорганов идти на компромисс. Без этого даже самые передовые механизмы останутся на бумаге. Я как юрист и медиатор вижу в этих изменениях шанс на формирование новой правовой культуры — культуры диалога, а не конфронтации».