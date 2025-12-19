Сына экс-президента Бразилии лишили места в парламенте

Парламент Бразилии принял решение лишить депутатского статуса Эдуардо Болсонару — сына экс-президента страны Жаира Болсонару. Как сообщает AFP, официальной причиной стало слишком большое количество пропусков заседаний нижней палаты парламента.

Фото: Jessica Koscielniak / File Photo / Reuters Эдуардо Болсонару

Фото: Jessica Koscielniak / File Photo / Reuters

Агентство уточняет, что с февраля этого года Эдуардо Болсонару проживает в США. Там он пытается добиться помощи американских властей в вопросах освобождения или смягчения наказания для своего отца.

Экс-президент Жаир Болсонару в конце ноября начал отбывать 27-летний тюремный срок за руководство попыткой государственного переворота после поражения на выборах 2022 года. Верховный суд установил, что Болсонару стоял за организацией масштабных протестов 8 января 2023 года, которые переросли в штурм правительственных зданий в Бразилиа.

Влад Никифоров