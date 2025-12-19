Премьер Бельгии: ЕС избежал раскола, не использовав активы РФ для кредита Украине

Евросоюз избежал «хаоса и раскола», когда решил предоставить Украине кредит под гарантии общего бюджета Евросоюза, а не использовать для этого замороженные российские активы, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«Мы остались едины»,— сказал господин де Вевер (цитата по Reuters).

Сегодня ранним утром лидеры стран ЕС заключили соглашение о предоставлении Киеву беспроцентного кредита в размере €90 млрд. Российские активы, замороженные в Евросоюзе, использоваться пока не будут. При этом, по словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, если Москва откажется компенсировать ущерб, нанесенный Украине, замороженные российские активы могут быть конфискованы и направлены на погашение долга Киева.