В МИД пообещали возместить конфискацию российских активов

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия сможет компенсировать убытки от «махинаций с ее золотовалютными резервами» в Евросоюзе. Ответные действия не заставят себя ждать, сказал он.

«Конкретные шаги уже реализуются. Российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков»,— сообщил господин Грушко в интервью «РИА Новости».

Он указал на то, что Банк России для защиты своих интересов может обращаться в разные международные судебные органы «с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств-членов ООН».

Вчера, во время первого дня саммита в Брюсселе лидеры Евросоюза не смогли договориться об изъятии российских активов в пользу финансирования Украины. На этом настаивает Еврокомиссия, предложившая выделить Киеву кредит на сумму около €90 млрд под залог €210 млрд замороженных российских активов, а также большая часть государств ЕС. Против выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

