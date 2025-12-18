ЕС не согласовал использование российских активов после первого дня саммита

Лидеры Евросоюза не договорились о финансировании Украины за счет замороженных российских активов после первого дня саммита в Брюсселе. В итоговом заявлении эта тема не упоминается.

Коммюнике начинается сразу с главы II о Ближнем Востоке. Глава I, которая должна была быть посвящена финансированию Украины на 2026-2027 годы, пропущена. Саммит продолжится 19 декабря.

Еврокомиссия предложила предоставить Украине кредит на сумму около €90 млрд под залог €210 млрд российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear. Против выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. По мнению этих стран, изъятие активов может привести к серьезным юридическим последствиям и подорвать доверие к финансовой системе ЕС.

