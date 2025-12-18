Лавров удивился призыву фон дер Ляйен к США не вмешиваться в демократию ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «был поражен непосредственностью» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее заявления, что США не должны вмешиваться в демократические процессы и выборы в европейских странах.

«Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся, эти люди выдают такие сентенции»,— сказал господин Лавров на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству (цитата по сайту МИД России).

Урсула фон дер Ляйен комментировала обновленную стратегию нацбезопасности США, в которой утверждается, что страны ЕС «топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию». Глава Еврокомиссии напомнила о европейской инициативе «Щит демократии», направленной в том числе на защиту выборов от иностранного вмешательства.