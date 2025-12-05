Администрация США находится в противоречии с европейскими чиновниками, следует из Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов. В документе утверждается, что власти европейских стран «возлагают нереалистичные ожидания на войну» и «топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».

«Подавляющее большинство европейцев хочет мира, но это желание не воплощается властями»,— отмечается в документе.— Европейские государства не способны к реформации, если они находятся в ловушке политического кризиса».

Белый дом указывает на ухудшение отношений Европы и России из-за конфликта на Украине: «Многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу». Для улучшения российско-европейских отношений необходимо «значительное дипломатическое участие» США. Это снизит риск конфликта между Россией и европейскими странами, считают в администрации США.

Проведение переговоров об урегулировании конфликта на Украине — главный интерес США, следует из документа. Это стабилизирует европейскую экономику, и восстановит стабильные отношения с Россией.