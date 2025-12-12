Фон дер Ляйен призвала США не вмешиваться в европейскую демократию

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что США не должны вмешиваться в демократические процессы и выборы в европейских странах.

Фото: Yves Herman / Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Не нам, когда речь идет о выборах, решать, кто будет лидером страны, а народу… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать. Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов»,— сказала госпожа фон дер Ляйен, комментируя обновленную стратегию нацбезопасности США (цитата по Politico).

В новой стратегии США, представленной 5 декабря, утверждается, что власти европейских стран «возлагают нереалистичные ожидания на войну» и «топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию». В ответ глава Еврокомиссии напомнила о европейской инициативе «Щит демократии», направленной в том числе на защиту выборов от иностранного вмешательства.

Госпожа фон дер Ляйен заявила, что у нее всегда были «очень хорошие рабочие отношения» с президентами США. Она отметила, что и «сегодня это тоже так». При этом, по ее словам, Европе следует сосредоточиться на решении собственных проблем, а не на сравнении себя с другими.